О пчёлах, псковских талантах и чернобыльской аварии — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:51, 27 апреля 2021, ПАИ

Приветствую вас, полуночники! И снова «Хороший дайджест» от Псковского агентства информации с вами. Попытаемся отыскать хорошие события ухшедшего дня.

26 апреля по народному календарю следовало бы искать цветки медуницы, чтобы заваривать с ней чай. Наши редакторы постарались, и выдали вам на гора интересную притчу о Боге, пчеле и медунице. Кстати, вы будете удивлены, но слова «пчела» и «бык» однокоренные! Дело в том, что в произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как «бъчела». Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука U. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь, гудеть, жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих существительных — производящий определённый звук. Вы знали об этом?



Едем далее. Тем, кто отдыхает в России, а не ездит за рубеж, предложили увеличить оплачиваемый отпуск. Логика проста: человек едет за границу и тратит там деньги, поднимая экономику чужого государства. Надо дать стимул гражданам оставаться в России и тратить деньги здесь. Интересно, какой стимул нужен, чтобы чиновники тоже оставались в России?



А вот этот вопрос пусть решает молодёжь. У них сейчас даже олимпиады по финансовой грамотности проходят. Честно говоря, я даже не представляю, чему их учат на этом предмете? Играть на бирже? Рассчитывать индекс Доу-Джонса? Вкладывать деньги в драгоценные металлы? Удивительно. Ещё лет 30 назад об этом никто в нашей стране не задумывался.



Кстати о драгоценных металлах. В Сочи псковские велогонщики взяли и золото, и серебро. Псковскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки Константин Некрасов, Тимофей Шерстнев и Сергей Фирсанов.



И ещё одна новость, которая меня очень удивила. Фильм псковского режиссёра Никиты Ефимова победил в швейцарском конкурсе неигрового кино. Теперь мне очень хочется посмотреть эту работу. Браво!



35 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Интенсивный пожар длился 10 суток. За это время произошёл огромный выброс радиоактивных материалов. В результате было выведено из сельскохозяйственного оборота более пяти миллионов гектаров земель. Вокруг элекростанции была создана 30-километровая зона отчуждения. И сегодня Украина впервые опубликовала некоторые засекреченные документы, касающиеся аварии. А в Пскове прошёл памятный митинг.

Напоследок, расскажу вам о том, что два петербужца подрались прямо в читальном зале библиотеки. Сразу вспомнился старый анекдот: «Всё было вроде нормально, товарищ майор Сидели, выпивали...А драка началась после слов: «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна...»

Забавное всегда находится рядом с серьёзным. Всё на сегодня. Я бы мог вам ещё рассказать о том, как сегодня в Пскове бежали марафон, но вы лучше сами посмотрите и послушайте.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!