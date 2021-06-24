От лимонада к исполнению Конституции — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:20, 24 июня 2021, ПАИ

Друзья, привет! Приношу извинения, если кто-то ждал вчерашнего выпуска «Хорошего дайджеста». Опять подвёл провайдер, и интернета не было. Поэтому сегодня я очень даже лихо начну обозревать позитивные события ушедшего дня.

Итак, 23 июня по народному календарю было Тимофеем. На Тимофея люди ждали недобрых знамений. Казалось, чего их ждать, они сами приходят. Нет, именно ждали, чтобы подготовиться. Наверное, для того, чтобы потом сказать: «А я говорил!»

А с другой стороны, вчерашний день был днём балалайки, а где есть этот народный инструмент, никаких недобрых знамений быть не может. Только пляс, частушки и праздник.



Акцизы на лимонады решило ввести наше дорогое правительство. И действительно дорогое! Сборы от этой затеи принесут в казну от 10 до 20 млрд рублей в год. Но если говорить честно, я не понимаю действий политиков. Под Новый год они требует снижения цен на сахар, а летом практически вводят новый налог на него же! Где логика? Или надо наверстать упущенное от сдерживания цен? И тогда кому-то приходит гениальная мысль; «А давайте обложим налогом сахар в напитках. Ведь это очень вредно»...

Вредно. Но может хватит устраивать сегрегацию россиян? Она сейчас по любому поводу: сахар, прививка, пенсии, учёба, работа... И всё больше и больше разбивают и разобщают.

Сегодня на вручении ТЭФИ актёр Егор Бероев шокировал всех тем, что вышел с пришитой матерчатой жёлтой звездой Давида на лацкане пиджака и попросил о том же: хватит разделять население! Одним можно учиться - у них антитела, другим нельзя. Одни идут в рестораны, другие - нет. Одни получат налог на сахар в лимонаде, а другие этот лимонад просто не пьют. В конце-концов, перечитайте на досуге Конституцию РФ. Там есть статья 55, где во второй части чётко говорится: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Есть только один способ, когда конституционные законы можно нарушить - введение чрезвычайной ситуации в отдельном регионе или на всей территории России. А российские политики хотят «и рыбку съесть, и на ёлку влезть и попу при этом не поцарапать». Вот сейчас в Бурятии вводят локдаун. Но почему не объявляют режим ЧС? А потому, что при режиме ЧС государство сразу много чего должно: подвозить воду в дома, обеспечивать бесплатными медикаментами и помощью, компенсировать убытки бизнесу и.т.д. Экономически не выгодно. А таким образом, вся ответственность за локдаун ложится исключительно на плечи народа. Только знайте, что это - прямое нарушение Конституции. То есть, господа политики, вы либо туда, либо сюда... Нельзя быть «немножко беременными». Новость только тем хороша, что вы, перестав пить лимонады, похудеете.

Семь выпускников ПсковГУ отобрали для обучения в клинической ординатуре. И это отлиная новость. Медицинская кибернетика - такая специальность, что может даже моделировать эпидемии. Скажете, фантастика? Ничуть. Всё подчинено природным законам, которые развиваются по своим правилам. Если эти правила «разжевать» для машины, то она сможет строить прогнозы.



Моя коллега Ульяа Ловыгина побывала в отпуске в Дагестане. Трудно было не поделиться ощущениями, поэтому прочитайте её статью на сайте ПАИ «Отпуск в Дагестане, часть 1: дешёвые квартиры, хиджабы и вечный дискомфорт». Одних её рассказ подвигнет к путешествию, чтобы всё увидеть своими глазами, а кто-то поставит для путешествия иные цели.



Клубничное полнолуние в это время могут увидет псковичи, если небо не пасмурно. Клубничным его называют по времени сбора урожая этих вкусных ягод. Клубничная суперлуна взойдет ещё 23 июня в 21:39 по московскому времени и пропадет с неба в 4:01. А те из вас, кто не успел посмотреть большую полную Луну, купите себе простого клубничного мороженого. Не Луна, конечно, но по нынешней жаре - удовольствие не меньшее!

Питерская художница Анастасия Кораблёва поблагодарила Псков за персональную выставку. Так и написала в соцсетях: «Это, наверно, было лучшее из открытий моих выставок! Хочется выразить огромную благодарность организаторам выставки. Большое спасибо всем, кто пришел!».Дело в том, что её так вдохновила псковская земля, что Анастасия рисует всем нам знакомые пейзажи... Кстати, выставка ещё продолжается. Сходите и впечатлитесь точной передачей псковских достопримечательностей на холстах.



Напоследок, поделясь с вами фоторепортажем Арсения Тимашова о том, как псковичи плавяться, но спасаются от жары. Всегда интересно посмотреть на себя со стороны, верно?

До завтра, доброй ночи, доброго вечера, доброго дня и, на всякий случай, доброго вечера!







