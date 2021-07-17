О братьях наших меньших и псковской «засухе» — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:29, 17 июля 2021, ПАИ

Приветствую вас, дорогие мои полуночники! Что хорошего произошло на земле Псковской за ушедший день, 16 июля, расскажу в «Хорошем дайджесте». Он выходит по будним дням. Меня зовут Сергей Владимирович.

Если в христианском мире змея ассоциируется с тайными недобрыми замыслами, искушением, предательством, то на Востоке змея была и остаётся символом мудрости. И лично мне кажется, что на земле нет более красивых созданий, чем змеи. Если бы я не стал журналистом, то обязательно бы стал серпентологом. 16 июля международная общественность отмечала День змеи. Есть красивая легенда о горных хребтах Урала, которые протянулись с юга на север. Дескать, это змей Полоз по морю плыл, да головою остывать начал. А там, где голова остыла, всё остальное тоже замёрзнет. «Огневая кровь в нём нефтью стала. Мясо — рудами. Рёбра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А всё прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов. И никому в голову не придёт, что Уральские горы живыми были...»

На большей части России и в странах ближнего зарубежья начался сезон вечерней видимости Международной космической станции. Значит, и мы можем посмотреть на самый яркий искусственный спутник Земли. А если взять телескоп, то можно даже увидеть солнечные батареи космической станции.

По выходным в волонтёрском центре помощи аистам «Дом белого аиста» в деревне Низовицы Гдовского района организуют дни открытых дверей. Возможно, я туда когда-нибудь съезжу, поскольку близко этих птиц не видел. Многих птиц и животных наблюдал воочию, молодых тигров даже кормил, а вот с аистами не везло до сих пор. Если, как и я, соберётесь туда попасть, знайте: экскурсии к пернатым водят по предварительной записи.

Сегодня Псков будет сидеть сутки без воды. Мы узнали, как к вынужденной «засухе» подготовились в собачьем приюте «Шанс». Там решительно отказались от традиционной каши – бак будет не отмыть – и решили перейти на сухой корм. Только водой питомцев обеспечьте. При сухом корме воды должно быть вдосталь. Мой котей по совету ветеринара ест только сухой корм. Я его изредка балую чем-то вкусным: сметанкой, говядиной... Но сухой корм даёт ему все необходимые пищевые элементы. Он полноценный. Только о воде нельзя забывать ни в коем случае.

Раз уж мы сегодня то и дело говорим о братьях наших меньших, то необходимо сказать, что в Госдуме предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях за нарушение законодательства в области обращения с животными. Не понимаю, чего эти депутаты там долго раскачиваются? Давно бы закон работал! Что мешает? Какой ногой зацепились? А вам скажу: не хотите поддерживать жестокое обращение с животными – не ходите в передвижные цирки, не фотографируйтесь со зверями на пляжах, не ходите в контактные зоопарки. Во всех этих «учреждениях» не склонны заботиться о питомцах. Там делают на них деньги. Ничего личного, только бизнес. Поэтому интересы животных учитываются в самую последнюю очередь.

И последняя тема из мира животных сегодня. В рамках празднования Дня фронтовой собаки Музей Победы запустил два онлайн-конкурса: Международный конкурс рисунков «Собаки-герои» и Всероссийский конкурс рассказов «Мой верный друг». Возраст участников не ограничен. Рисуте, пишите, отправляйте.

И напоследок вам расскажу о том, что многие точки общепита в Пскове завтра попросту не будут работать. И всё из-за отключения воды. Если это ресторан, мыть посуду надо? Если это точка приготовления шавермы, руки мыть надо? В общем, псковский общепит попросил приостановить работу.

Как телеведущая и блогер Настя Ивлеева варила самогон на Псковщине, вы посмотрите сами. Ничего интересно, самогонку каждый либо варил, либо пил. Видно, интересные темы у Ивлеевой кончились.

На сегодня всё. Встретимся в ночь с понедельника на вторник. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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