Об утопиях и антиутопиях, луковой шелухе и блестящей спортивной победе – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:42, 21 сентября 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! С вами «Хороший дайджест», которого не было более недели по причине моего больничного. Уже в строю. Меня по-прежнему зовут Сергей Владимирович. Бросаем взгляд на день минувший. В этом дайджесте нет места плохим новостям.



Итак, 20 сентября. На Руси в этот день отмечали Луков праздник. Люди завершали уборку репчатого лука, на базарах начинали его продавать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку для дальнейшего хранения. Вы удивитесь, но по луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Как? Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

В октябре Госдума нового созыва может рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предполагающий продление дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Что такое дачная амнистия? Это упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки, расположенные на них жилые дома, гаражи и иные хозяйственные постройки. А если жить становится проще, это замечательно.



Участники «Школы волнтёров наследия» познакомились с уникальными фресками XII века в Мирожском монастыре. Надо сказать, что этот проект уникальный. Слушателями основной программы обучения школы в Псковской области станут 90 человек, которые на безвозмездной основе смогут получить знания и приобрести навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия.

В конце сентября в Пскове пройдёт четвёртый по счёту фестиваль «Книжная яблоня». Это должно быть интересно не только подросткам, но и врослым. Вы знаете, чем утопия отличается от антиутопии? А пробовали что-то сочинить в этих жанрах? Там вас ждёт целая игра на литературную тему. И ещё много разных литературных событий. Главное, не пропустить интересное именно вам.

О том, как прошли в минувшие выходные выборы в Псковской области рассказал главный редактор ПАИ Александр Машкарин. Если вы что-то упустили по этому вопросу, он собрал для вас самые «сливки».

Учащиеся Великолукской государственной академии физической культуры и спорта завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству (ММА) в Иваново, где состязались сильнейшие студенты страны. И более того, они завоевали весь пьедестал Почёта.



В псковских сетевых магазинах "Пяторочка" и "Перекрёсток" начнётся акция по сбору продуктов малоимущим.По итогам акции Х5 Group, куда входят магазины, утроит собранное продовольствие. Таким образом, все семьи получат одинаковые продуктовые наборы. Также ритейлер возьмет на себя все организационные расходы, включая обеспечение инфраструктуры и логистику.



И под финал дайджеста перенесёмся из Пскова в Париж, где строители усилили повреждённые огнём своды Нотр-Дама. Теперь повреждённый пожаром собор Парижской Богоматери можно будет отреставрировать, а любимое место не только туристов, но и самих парижан, обещают полностью восстановить к 2024 году. У нас есть шанс снова увидеть знаменитых горгулей Нотр Дама!

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!