О большом доверии, модельере из глубинки и собачьих выгулах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:47, 22 сентября 2021, ПАИ

Доброй ночи вам, неспящие! И снова «Хороший дайджест», и снова в ближайшие три минуты только позитивные новости ушедшего дня. С вами Сергей Владимирович.

Вчера было Рождество Пресвятой Богородицы, а в этот день нельзя пить, ругаться и много трудиться. Обязательно надо было оставить время для разговора с собственной душой и Богом. Я – человек неверующий, поэтому мне кажется, что когда кто-то обращается к Богу, то он обращается к самому себе. И никак иначе. Взваливать всё на дедушку, сидящего на облаках, глупо. А ещё 21 сентября объявлен ООН днём мира. Серьёзная дата, между прочим. Почитайте о ней!

Новость, которой порадовались сегодня все мои коллеги: Псковское агентство информации стало самым цитируемым региональным СМИ за прошедшую неделю. Причём, новости с нашей ленты цитировали не только местные, но и многие федеральные издания, такие как «Известия», «Агентство бизнес новостей», «Русская народная линия», News-Life, Russia24.pro и др. Это говорит о большом доверии к агентству, и о том, что мы, журналисты, не зря работаем.

С сегодняшнего дня в Пскове проходит четвёртый Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня». В рамках него состоятся не только встречи с книгами и писателями, но и множество лекций. Например, библиотекари и педагоги смогут повысить уровень своей квалификации. Учиться никогда не поздно, если это делать для самого себя с интересом! Книги делают человека умным, а телевидение – нервным!



Возле Мирожского монастыря установили 8 диспенсеров для выгулов собак. Они содержат бумажные совок и пакет для уборки за питомцем. Лично мне кажется, что если бы они содержали внутри совесть, то пакет и совок собачники могли прихватывать и из дома. Кстати, если вам собачники будут вешать на уши лапшу, что собачьи экскременты – это удобрение, можете возразить и сослаться на учёных-биологов, которые доказали, что собачий кал имеет слишком высокую химическую активность и очень медленно разлагается, что, в случае применения его в качестве удобрения, приведет к тому, что растения просто «сгорят» и погибнут. Так что, если весной на газоне появились проплешины, скорее всего это результат того, что в этом месте лежала неубранная кучка. Трава в этом месте вырастет не скоро.

Театр кукол стал играть в Пскове вечерние спектакли, и они оказались востребованными! Сейчас из-за продолжающихся ограничений невозможно приглашать целые группы школьников, и руководители театров ищут другие выходы. Как видите, находят. И ещё одна приятная новость. Актёр Псковского театра кукол Виталий Ивашнев получает новую квартиру. Мы искренне порадовались за Виталия, ведь эту новость директор театра Татьяна Ааб впервые озвучила в медиацентре Псковского агентства информации. Даже сам актёр об этом не знал! Новость из первых рук!



Напоследок расскажу вам, как девушка из Красногородского района Псковской области вышла финал проекта Валентина Юдашкина по моделированию одежды. И если её представленные модели победят, то Снежана Ахмедова сможет поехать на «Неделю моды» в Москву. Наверняка, вас тоже распирает гордость от того, что псковская земля так богата талантливыми людьми.

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!