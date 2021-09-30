О ловле птиц, сердце и псковских храмах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:23, 30 сентября 2021, ПАИ

Большой привет неспящим! С вами Сергей Владимирович и "Хороший дайджест" на сайте Псковского агентства информации. Наше время пришло!

29 сентября только что ушло в небытие. Каким оно было?

Начнём с "ужасов нашего городка". В этот день наши праотцы и праматери гадали. На Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки – тем сильней будут морозы. Мне кажется, что утки и глухари предпочитали не вылезать 29 сентября из гнёзд: от греха подальше, а в календаре закрашивали эту дату чёрным.

Всемирный день сердца празднуется 29 сентября. Цель введения новой даты – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Болезни сердца вышли на первое место в ХХI веке. Урбанизация, ускорение жизни в десятки раз не прошли для нас бесследно. Именно поэтому сегодня на сайте Псковского агентства информации можно найти много материалов с комментариями специалистов-кардиологов. Анекдот в тему.

Накануне 14 февраля в магазинчик подарков врывается всклоченный мужчина.

— Дайте мне вон ту красную плюшевую *опу.

— Что вы! Это сердце!

— Девука, я 25 лет работаю кардиохирургом. Дайте мне вон ту красную плюшевую *опу.



5 октября празднуется Международный день учителя. В преддверии этого праздника проект «Посади лес» движения ЭКА запускает акцию «Лес вместо букета». В чём суть? Родители и школьники могут поздравить учителей, подарив им сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтеры движения на пострадавших от бедствий лесных территориях. Для этого нужно перейти на сайт Posadiles.ru, выбрать необходимое количество деревьев, дизайн сертификата, добавить текст поздравления и внести пожертвование, после чего вручить сертификат учителю 5 октября вместо цветов. Мне кажется, это гениальная идея!

В Пскове после ремонта открылась библиотека «Радуга» на улице Новосёлов, 11. В учреждение закупили современное компьютерное и мультимедийное оборудование, новую мебель, обновили книжный фонд библиотеки. В помещениях появились новые пространства и информационные сервисы для организации и проведения мероприятий. Я всегда говорю, что библиотеки должны быть на первом месте среди интересов государства, поскольку сохраняют мировую мудрость.

Руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников поделился мнением, что коронавирус останется с людьми навсегда. Ежу понятно! Коронавирус появился не в 2019 году, а значительно раньше. Он, как вирус гриппа, будет рядом с нами всегда. Надо учиться с ним жить. И учитывать, что коронавирус не страшнее гриппа, но такой же изменчивый. Только ещё никому не приходило в голову из распространения вируса извлекать выгоду. И тут же ещё одна новость. В окружении Путина коронавирусом заболели 30 человек. Об этом глава государства сообщил турецкому президенту Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи. Может, он попугать Эрдогана хотел? Ведь сам Владимир Владимирович привит. Тогда у меня вопрос: это прививки не работают? Или Владимиру Владимировичу самому страшно? А почему страшно, если привит?



30 сентября на портале Псковского агентства информации выйдет второй фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Надо сказать, работа проведена колоссальная. Это будут первые видеорассказы о культурном наследии Псковской области. Проект уже собрал восторженные мнения ведущих деятелей искусства, историков, общественников, блогеров.

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон, который регламентирует порядок организации телетрансляций каналов первого и второго мультиплекса в Сети.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!























