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О космосе, причинах нового всплеска ковида и битве ради пиара – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, полуночники! Снова «Хороший дайджест». Вчера встретиться с вами не было технической возможности. Навёрстываем сегодня.
5 декабря  улетело в небытие. Яркие мазки этого дня составили общую картину. Их и рассмотрим. 

Самым большим событием стало то, что актриса Юлия Пересильд сумела воплотить мечту и стать космонавтом. Первыйм космонавтом Псковской области. Сегодня Псковское аентство информации тщательно отслеживало события на Байконуре, а затем и на МКС. Начали мы с рассказа о подготовке к полёту. Потом был старт ракеты, и мы смотрели его вместе с вами в прямом эфире.  Потом ракета стала готовиться к стыковке с международной космической станцией. Стыковка благополучно прошла, и космонавты всей командой перешли на МКС. Мы будем держать вас в курсе событий. Чтобы прочитать абсолютно все новости, связанные с полётом нашей землячкий в космос, просто перейдите по это ссылке

Лично меня сегдня удивили противоречивые предположения о возросшем уровне заболевания коронавирусом, раздающиеся по всей стране  Татьяна Голикова называет причину заболевания детей самолечение взрослых, а Кремль в лице Дмитрия Пескова говорит, что люди болеют, поскольку не сделали прививки! Вице-премьер и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал причиной резкого роста заболеваемости окончание массового отпускного периода, а воронежские санитарные врачи объяснили подъём заболеваемости коронавирусом обычным сезонным пиком. В Крыму пик заболеваемости объяснили низкими температурами. Так и хочется крикнуть: «Эй! Вы об общей версии не договорилиь что ли?»

Никита Джигурда подрался с Виталием Милоновым. Говорят, что последнему досталось на орехи. Между ними прошла встреча на ринге по правилам бокса. Это полный звиздец! Я прочитал эту новость и подумал: теперь после этого боя вернуть внимание аудитории к своим скромным персонам будет гораздо сложнее. Я не знаю, что они придумают для пиара. Мне кажется, им останется только переспать друг с другом. Иначе, большей волны интереса и комментариев в интернете вызвать просто не удастся. 

И наконец расскажу о выпуске 11 версии Windows. Да, друзья! Компания Microsoft официально выпустила операционную систему (ОС) Windows 11 на день раньше планируемой даты. Меню ПУСК переехало в центр экрана, операционка стала лучше работать с двумя экранами и обзавелась полезными виджетами.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

 

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