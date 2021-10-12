О порче и сглазе, благоустройстве парка Гагарина и ноутбуках для школьников – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

02:04, 12 октября 2021, ПАИ

Доброй ночи, полуночники! Это «Хороший дайджест». Здесь нет места плохим новостям!

Вчера, 11 октября, был Харитонов день. В народе Харитонов день считался недобрым. Полагалось сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор - иначе злые люди могли сглазить и навести порчу. Домашними делами тоже не занимались, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. В этот день особенно крестьяне опасались кареглазых и черноглазых людей, так как считалось, что они способны навести сглаз.

Олимпиада по спортивному программированию пройдет 16 октября на базе Псковского государственного университета. В мероприятии может принять участие любой желающий: организаторы будут принимать заявки до 15 октября. Задания рассчитаны на знание математики, алгоритмов, языков программирования. Подобные олимпиады организуются в ПсковГУ один-два раза в год, обычно в них принимают участие до 20 человек.

До 31 июля 2022 года в Пскове благоустроят парк имени Юрия Гагарина. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Парк находится на Запсковье между улицами Гущина и Гдовской. На территории парка отремонтируют старые и сделают новые пешеходные и велосипедные дорожки, установят детский игровой комплекс, воркаут-площадку и площадки для мини-футбола и баскетбола. Хорошая новость? Отличная!

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в XI Городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». В этом году он посвящён 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы. Конкурс проводится по трём основным номинациям: авторы стихотворных текстов, чтецы и писатели малого жанра. Кроме того, нововведением этого года стала новая дополнительная номинация для иллюстраторов, где молодые художники смогут отобразить в своём стиле несколько стихотворений из нового сборника.



В преддверии высокого сезона «Почта России» запускает кредитование для онлайн-продавцов и интернет-магазинов. Я бываю на почте. И скажу честно, они бы научились газетами и журналами торговать!



При раскопках в Пскове археологи выяснили, что древние псковичи жили под землей, ходили лежа и выглядели как скелеты. Шутка. А теперь новость. Княжескую вислую печать с русской благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила обнаружили археологи в раскопе в центре Пскова. Печать относится к концу XI – началу XII века.

В Псковской области прорабатывается вопрос доступности инструментов связи для школьников на период дистаницонного обучения. С муниципалитетами ведется работа в части обеспечения возможности предоставления школьных ноутбуков, компьютеров нуждающимся семьям на время дистанционки. Это навевает на мысль, что удалёнку глубоко не закопала.

А ещё вчера прошёл матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 Словения – Россия. Россия выиграла со счётом 2:1.

Предстоящей ночью «Хорошего дайджеста» не будет. У меня - отгул.



На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!





