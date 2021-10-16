О секретах переписи и театральной Конституции – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:43, 16 октября 2021, ПАИ

Привет всем несяпящим! Это «Хороший дайджест» Психологи говорят, что плохие новости запоминаются лучше, поэтому мы восстанавливаем равновесие, стараясь включать в обзор вчерашних событий только позитивные новости.



15 октября мировая общественность отмечала день белой трости, как напоминаие всем нам, что рядом могут находится люди, потерявшие зрение. История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России. Попробуйте пару часов провести в собственной квартире с крепко завязанными глазами. Или пройти квартал по улице. Это будет интересный эксперимент. После него вы без колебаний предложите помощь человеку с белой тростью.

Если ваш отпуск ещё впереди, езжайте в Египет. После возобновления чартерной перевозки туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20-35 %, а это около 20 тысяч рублей. По-моему, хорошая экономия! Ярчайший пример импортозамещения. Вместо «все выключено» в Крыму, «все включено» в Турции и Египте.

В России стартовала перепись населения. По её результатам можно узнать много удивительного. Например, результаты последней переписи населения России показали, что самый редкий в нашей стране язык — югский, входящий в енисейскую семью языков. Владел им, по данным последней переписи, только один житель страны. До 1960-х годов югский язык рассматривался как сымский диалект кетского языка. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей г. Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения местных жителей и каковы шансы на его восстановление — покажет предстоящая перепись населения. Кстати, на сайте Госуслуг появилась форма опросника, которую вы можете заполнить самостоятельно, не пуская чужих в квартиру.

День или два назад я говорил о сегрегации людей на основе прививок. И вот вам ещё одно подтверждение. Псковский драматический театр не будет пускать на спектакли непривитых или с медотводом. Полный идиотизм, учитывая, что коронавирусом можно заразиться даже будучи привитым. И примеры тому есть. А тем временем, театр, выполняя требования Роспотребнадзора, нарушает Конституцию, а точнее её первую часть 27-ой статьи, где чёрным по белому говорится: «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». А вас ограничивают в передвижении! Оговорюсь. Некоторые статьи Конституции временно перестают работать, если на территории страны или субъекта федерации вводится режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Только тогда вас могут ограничить в свободе передвижения. Там всем будет не до театров. А во всех остальных случаях «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации» (Конституция ст.4 п.2.). Не правда ли, странно, что местный Роспотребнадзор, наплевав на Конституцию, запрещает ходить в театры? А может, кто-то из вас слышал о введении ЧС хоть в одном субъекте России? Я нет. Пусть мне кто-нибудь из Роспотребнадзора объяснит эту ситуацию. Очень хочется послушать.



Учащийся Великолукской школы искусств, композитор и пианист Елисей Альт получил гран-при Первого международного конкурса музыкально-художественного творчества «Stellar Odyssey». В мероприятии, которое прошло в Париже (Франция), юноша выступал в номинации «Конкурс молодых композиторов и бардов». Не скудеет яркими талантами земля Псковская! Молодчина, парень!



А под занавес расскажу вам забавную историю, как в Пскове поссорились два завода. Угадайте из-за чего? Из-за похожести названий продукта! Псковское УФАС на основании жалобы от псковички возбудило дело в отношении ООО «Псковский трансформаторный завод» за использование товарного знака LIDER, по всем признакам похожего на товарный знак LIDERINT, права на который принадлежат ООО «Псковский завод электронной техники». Мне это напоминает анекдот, когда два бизнесмена открыли одновременно в одном здании русские блинные. Их разделяла только арка проходного двора. По одну сторону арки была блинная и по другую - тоже. Они стали друг другу прямыми конкурентами. И вот как-то ранним утром второй выходит и видит, что первый повесил огромнейший рекламный транспарант, на котором было написано: «Только у нас блины - с душой!» А сам хозяин первого заведения гордо стоял рядом и потирал руки. На следующий день он чуть не упал, когда у видел у соседа рекламный транспарант, продолжающий его слоган: «А у нас - с маслом!».

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!











