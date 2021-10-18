Пакуем чемодан: Новые объекты в Псковской области, которые стоит посмотреть

17:44, 18 октября 2021, ПАИ

Наш регион активно развивается и с каждым годом, месяцем, днем, часом, минутой, секундой становится еще более привлекательным для туристов! Сегодня в нашей традиционной рубрике «Пакуем чемодан» мы решили рассказать вам о новых интересных объектах в области, которые появились совсем недавно и которые очень полюбились жителям и гостям региона.



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области











Сквер Народовластия в Пскове

Сквер находится в исторической части города, за церковью Козьмы и Дамиана с Примостья на пересечении улиц Л. Поземского, Труда и Волкова.

27 марта 2019 года Псковская городская Дума одобрила инициативу Псковского областного Собрания о присвоении скверу на пересечении улиц Л. Поземского, Труда и Волкова имени Народовластия. Данное название выбрано в связи с 25-летием со дня создания Псковского областного Собрания депутатов, которое приступило к работе 8 апреля 1994 года.

В центре сквера установлен небольшой монумент Вечевой колокол. Автор проекта - архитектор Владимир Шуляковский. На колоколе располагаются слова: Вече, Советы, Собрание. Эти слова наиболее полно отражает историю Псковской земли.

Подробнее можно прочитать здесь.



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области

















Горайский парк бывшего имения Лореров-Розенов в Островском районе

Бывшая дворянская усадьба находится в 25 километрах к югу от города Острова (Псковская область), на автомобильной дороге Санкт-Петербург - до гр. с Республикой Беларусь. В конце XVIII века Гораи принадлежали Агафье Коновницыной, в замужестве Корсаковой. После смерти мужа её земли достались дочерям. Анне Корсаковой, вышедшей замуж за героя Отечественной войны 1812 года Петра Коновницына, досталась усадьба Кярово около Гдова, а Гораи отошли Марии Корсаковой, чьим избранником стал полковник Александр Лорер – герой Аустерлица и Ледового похода в Русско-Шведской войне. В своём имении Лореры заново отстроили дом, разбили парк.

В южной четверти парка был устроен большой копаный пруд, имеющий форму многоугольника, с островком и беседкой на нём. К пруду от центра парка вела пихтовая аллея. Прямоугольный контур парка обнесён земляным валом, вдоль которого и сейчас сохранились ряды лип и дубов. Основу насаждений парка составляют липы, клёны, дубы. Ранее парк украшали редкие для Псковской земли деревья - пихты сибирские, акации белые, тополя душистые и белые, липы войлочные. Из кустарников и в наши дни растут спирея иволистная, сирень обыкновенная, акация желтая.

Революционный период после 1917 года не пощадил уникальный рукотворный уголок Псковской земли. И всё же многое оставалось ещё и в послевоенные советские времена. Неслучайно в 1976 году парк был взят под охрану государства как памятник природы. Указом президента РФ от 20.02.1995 № 176 усадьбе придан статус памятника истории и культуры федерального значения.

В 2019 году ученики и учителя Горайского отделения Крюковской школы разработали проект «Горайский парк …200 лет спустя» и вошли в число победителей 4-го Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». Парк был благоустроен: установлены скамейки, беседки и мостики, высажены цветы.

Планируется, что деревня Гораи и парк Лореров-Розенов станут отдельным экскурсионным маршрутом, что позволит «оживить» и сплотить деревню, создать новые рабочие места, повысить уровень жизни местного населения.

Совместить посещение парка можно вместе с путешествием в Остров или Пушкинские Горы.

Подробнее читайте здесь. Что еще посмотреть в Острове, читайте здесь.



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области



Фото: ТИЦ Псковской области





















Парк Строителей в Пскове

Парк Строителей является частью большой зеленой зоны на правом берегу реки Псковы, которая закладывалась в начале 1960-х годов XX века по инициативе комсомольцев города.

В начале 2019 года в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» и реконструкции улицы Л. Поземского и примыкающих к ней улиц и территорий было принято решение о реконструкции парка.

В течение 2019 и 2020 годов на этой территории, занимающей 4 тысячи кв. метров, были выкорчеваны кусты, произведена рубка и санация деревьев, снят плодородный слой с целью избавления от борщевика. Укреплен откос по направлению к реке Пскове.

В парке обустроена внушительная по размеру площадка, где будут проходить массовые мероприятия. Фундамент площадки выполнен из специально обработанной древесины, устойчивой к влаге. Сама площадка приподнята над поверхностью земли по причине регулярных подтоплений.

Поскольку парк находится в подтопляемой зоне, было принято решение сделать пешеходные зоны с деревянными мостками. Широкая деревянная дорожка проложена вдоль всего берега Псковы.

В парке оборудованы велосипедные дорожки, установлены ландшафтные скамейки, урны, указатели, фонари. Высажены луговые травы, кустарники и подсажено несколько деревьев.

После масштабной реконструкции парк стал одним из самых любимых местом для прогулок псковичей и гостей города.

Подробнее читайте здесь.

Инсталляция «Псков-любовь» в Пскове

Новая инсталляция «Псков-любовь» установлена перед кампусом ПсковГУ на обновленной набережной на левом берегу реки Великой. Инсталляцию придумал руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров. Новый арт-объект представили 23 июля 2021 года во время концерта Гоши Куценко, который проходил в рамках празднования Дня города и второго Международного кинофестиваля «Западные ворота». Новая яркая фотолокация очень полюбилась жителям и гостям города.



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина



Фото: Наталья Подоплекина









Памятник «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района

11 сентября 2021 года новый памятник «Князь Александр Невский с дружиной» был открыт в Самолве. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны РФ на берегу Чудского озера, примерно на том месте, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. Открытие памятника состоялось в год празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов. Авторы эскиза мозаики — заслуженные художники России Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, руководитель мозаичной мастерской — Илья Красовский.

Напоминаем, что на данный момент в связи с нахождением достопримечательности в пограничной зоне всем индивидуальным туристам перед ее посещением необходимо получить пропуск.

Граждане, имеющие регистрацию в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, могут въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России, пропуск им оформлять не нужно.

Подробнее о том, как получить пропуск, здесь.

Что еще посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь.

Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация – санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь. В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры. Где почувствовать себя частью природы на псковских экотропах, читайте здесь. Куда сходить с детьми в Псковской области. Какие объекты стоит посетить в Порховском районе и Порхове, основанном в 1239 году Александром Невским. Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

Где еще побывать в Псковской области, читайте в сюжете.