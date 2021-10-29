О капремонте, неожиданных деньгах и псковских пасторалях – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:19, 29 октября 2021, ПАИ

​

Представляете? Я недавно узнал, что говорить «дамы и господа» неприлично. Только «господа»! Это относится, как к женскому полу, так и к мужскому. Пусть меня феминистки закидывают яйцами!

Господа, добрый вечер! С вами «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Пронесёмся галопом по хорошим событиям вчерашнего дня.

В Думе предложили выравнивать социальную сферу по всей стране. Что??? Ух, ты! В Думе вспомнили, что существует Замкадье, то есть, вся остальная страна. Читаю и глазам не верю: «Володин также отметил, что на сегодняшний день разница между Москвой и другими городами в РФ существенная. По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы качество медицины, образования и других сфер жизни по всей стране не отличалось от столицы.». Просто обычно о нас вспоминают, когда хотят налоги новые вводить. Поэтому, извините, икнулось. Рефлекс уже, как у собаки Павлова. Дума вспоминает о народе, народ нервно икает...



И Правительство России тоже сегодня отличилось. Оно практически признало, что программа капремонта, срочно нарисованная на чьей-то коленке, не работает. Но при этом деньги с нас упорно собирают. Мало, кто знает, но до сих пор действует закон, и его никто не отменял, по которому государство обязано было сделать капремонт прежде, чем передавать дом в приватизацию. (ст. 16 Закона о приватизации жилого фонда № 1541-1 от 04.07.1991 г.). Но почему-то никто до сих пор даже не пошевелился. Правда, странно? Когда мы не выполняем законы, к нам присылают судебных приставов, полицию и.т.д. со всеми вытекающими последствиями. Но когда государство нарушает слово, прописанное в законе, все предпочитают об этом умалчивать.

Вчера отмечали День бабушек и дедушек. Дедушку я своего почти не помню. А бабушку - очень хорошо. Она была философична и мудра. Чего стоил её пассаж: «На каждуый крючочек найдётся своя петелька»! Это она о замужестве и женитьбе так говорила. А какие были у неё блины! Я пытаюсь повторить, бесполезно! Только у мамы и у бабушки были такие красивые и вкусные блины! Поэтому, если живы ваши бабушки-дедушки, в любой день окажите им небольшие знаки внимания. Они этого ждут всегда, только не говорят.

Он сделал то, о чём мечтают почти все россияне! В Псковской области клиент «Почты России» купил лотерейный билет и выиграл миллион рублей. Удачу принес 1369-й тираж государственной лотереи «Русское лото», сообщили в пресс-службе регионального УФПС России. Победитель рассказал, что его семья постоянно покупает лотерейные билеты. Выигрышный билет он приобрел в центральном отделении «Почты России» в Пскове. Получив выигрыш, мужчина погасил ипотеку и теперь счастливо живет со своей женой и двумя дочками в собственном доме. Миллион, по нашим меркам, немного. Но и эта сумма может сильно обрадовать. Мужик, пока катит такая удача, бери ещё билеты! Должно обязательно повезти! Я не глазливый, желаю только крупного выигрыша.

Ещё одна новость, от которой у меня было лицо, как у хомяка, если у того отобрать корм - полностью офигевшее. Досуговый центр «Юный техник» открывает новые направления.До этого дети занимались роботостроением, занимательной физикой, авиамоделированием... А теперь добавились направления «Пилот квадрокоптера», где ребята с нуля учатся пилотировать и собирать квадрокоптеры. Ещё центр реализует проект «Небо зовет», в рамках которого представители «Юного техника» выезжают в школы с мобильным планетарием для сеансов кино и лекций по астрономии, а также проводят астрономический форум и астрономические наблюдения. Что сказать? Я впечатлён. Мы в школе собирали колченогие табуретки, выстругивали кривые скворечники и вытачивали на токарном станке скалки для мам на 8-е марта. Наверное, я способен ещё удивляться.

Сегодня в медиацентре ПАИ был президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере гостеприимства Игорь Бухаров, и он сказал такую фразу, от которой я нахожусь до сих пор в филологическом экстазе. Цитирую: «Жизнь, с одной стороны, ухудшается, а с другой стороны, люди уже привыкают к ней». Если бы именно так происходило, рестораны бы закрывались, отели пустовали и некому было бы проявлять гостеприимство. Даже должности бы такой не было «ресторатор и отельер». Либо Игорь Бухаров лукавит, либо мы настолько привыкнем есть дома и спать дома, что рестораторы, как и отельеры потеряют работу. Раз они ещё существуют, не всё так плохо, как кажеется в кустах чертополоха!

И напоследок расскажу вам о том, что в Псковской области узаконили сельский туризм. Другими словами, не только Псковским Кремлём славится земля псковская. Поездят туристы по области, насмотрятся всяких фермерских хозяйств, наедятся вкусых и качественных продуктов. Всем только польза! Опять же, а может не захочет турист в городской суете рассматривать пейзажи. Может, его душе ближе пасторальные виды деревень?

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!



