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О наглости, инсульте и северном сиянии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи, мои полуночники! На сайте Псковского агентства информации «Хороший даджест». Как изюм из булок, наковыряем сейчас хороших событий или тех, на которые надо взглянуть иначе. С вами Сергей владимирович. Вперёд!

Вчера, 29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. Интересно, а вы знаете признаки инсульта у человека?  Сидит на остановке человек и медленно говорит. «Пьяный», - подумает большинство прохожих. И будут неправы. Вот самые типичные признаки инсульта:

  • внезапная слабость в лице, руке или ноге, чаще всего на одной стороне тела, искажение мимики лица с одной стороны;
  • внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;
  • внезапные проблемы со зрением в одном или обоих глазах;
  • внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
  • внезапная сильная головная боль по неизвестной причине.

Помните, что чем раньше вы доставите больного в больницу, тем лучше. У врачей есть только 4 часа  с начала приступа. Позднее они просто не смогут помочь. Я не буду рассказывать вам причины возникновения инсультов. Но вы должны знать, что это заболевание сейчас очень сильно помолодело. В нервных отделениях лежат пациенты, которым всего 20 лет с небольшим. И старайтесь не трогать болного, у которого начался инсульт.  Лучшее, что вы можете сделать, дать пациенту свободно дышать. Расстегните верхнюю одежду и верхние пуговицы рубашки. Постарайтесь приподнять за счёт подушек или подручных средств верхнюю часть туловища, но самого больного не двигайте. И тут же вызывайте скорую. Вы можете спасти человеку жизнь. Хочется верить, что вы теперь не растеряетесь. От алкоголика пахнет перегаром, а от инсультника запаха нет.

Сегодня в Саратовской области задержали в лесу депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина с незаконно добытой тушей лося. И понелось! Сам депутат начал говорить, что он, дескать просто прогуливался с тушей в лесу. Владимир Жириновский сказал, что лучше бы Рашкин сожрал лося целиком прямо на месте. А Захар Прилепин и Любовь Соболь высказали мысль, что всё было подстроено специально - и охота, и лось, чтобы скомпрометировать депутата. А что ему будет? Ничего. Рашкин сегодня доказал, что внутренне он считает себя элитой России. Во-первых, охота - это развлечение номенклатуры. Во-вторых, он не собирался нести за неё ответственность, что является признаком человека имеющего реальный вес в России. Это как участие в ДТП без наказания. Наглость. Поэтому весь этот цирк считаю даже не досойным обсуждения. Лося только жалко.

Кстати о цирке. В Якутске устроят «Ночь ревакцинации» именно в цирке. Цирк какой-то, честное слово! А почему не в зоопарке? О том, что наше государство устраивает прививочные кабинеты, где придётся, многие знают. А знаете ли вы, что рядом с прививочным кабинетом в обязательном порядке должен быть противошоковый кабинет с набором медикаментов, инструментария и дежурным специалистом? Где вы такое видели в торговых центрах и цирках? Это грубейшее нарушение. Не дай бог, анафилактическая реакция на прививку. Скорая может просто не успеть приехать. Поэтому, дорогие мои, ставьте прививки там, где положено. В поликлиниках.

Очень интересная новость. Средний чек в салонах красоты после объявления о предстоящих нерабочих днях вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее. И куда намылились? Зачем прихорашиваемся? Сказали же: сидеть дома!

Более трети россиян считают допустимым использование феминитивов. Это кошмар, господа. Вам самим ухо не режет? Блогерка, докторка, директорка, редакторка, депутатка... Ужас...И ведь сделают нормой, пойдя на пути у неграмотных. Именно так произошло со средним родом «кофе». Теперь можно говорить «крепкое кофе»...Запомните раз и навсегда: «кофе» и «виски»  - это «он» «Оно»-  это го..о и министерство образования!

Золотые значки прибыли в Псковскую область для тех, кто занимается воркаутом и сдаёт нормы ГТО. «ГТО» значит «готов к труду и обороне». Другими словами, ты сильный и выносливый. Говорим не только о парнях. Нормы ГТО есть и для девушек. Хочешь получить значок? Поробуй сдать норматив!

Напоследок расскажу, что сегодня вечером псковичи могут увидеть северное сияние. А кроме того, стало известно, как украсят Псков к Новому году

Напомню, что я ухожу в небольшой отпуск. Меня не будет две недели. Успеем по друг другу соскучиться. 

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера! 

 

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