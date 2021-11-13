Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

12:15, 13 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Глава региона рассказал, что рост динамики распространения заболевания замедляется, но эпидситуация всё равно остаётся крайне напряжённой. «Маловероятно, что существующая тенденция в скором будущем поменяется: всем, кто примет добровольное решение об отказе от вакцинации, придётся серьёзно ограничивать себя в социальной активности», — заявил Михаил Ведерников.

Также он ответил на несколько наиболее часто задаваемых вопросов в соцсетях на тему ограничений и озвучил итоги выездного совещания представителей Минсельхоза и Россельхознадзора.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил факту возможного сокрытия вспышки заболевания одним из псковских предприятий. «Тема крайне серьёзная, она требовала оперативного и детального разбирательства», — заметил глава региона.

Хорошая новость недели: жители деревни Заклинье Дновского района стали призёрами III Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». Их ТОС «Моё село – моя забота» заняло третье место в номинации «Благоустройство и экология». «Поздравляю жителей Заклинье и напоминаю, что если в вашем посёлке нет ТОС, то вы можете взять инициативу в свои руки и самостоятельно его организовать», — обратился губернатор к жителям региона.

Ещё одна важная тема — это Всероссийская перепись населения. Она завершается на этих выходных. «Спасибо всем, кто принял участие в кампании!» — сказал Михаил Ведерников.

В завершение он остановился на теме культуры. «Эта сфера продолжает развиваться благодаря системе QR-кодов и ответственному отношению ко всем ограничениям», — подчеркнул глава региона.