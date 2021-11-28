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Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram

Он отметил, что эпидситуация в Псковской области постепенно улучшается. Поэтому глава региона поблагодарил каждого, кто соблюдает все меры безопасности, кто сделал прививку, и кто внёс свой вклад в общую борьбу с пандемией. «Благодаря вам у нас есть все шансы встретить новогодние праздники без дополнительных ограничений», - констатировал он.

Несмотря на первые признаки улучшения, обстановка по-прежнему непростая. В частности, дополнительные серьёзные риски несёт с собой новый африканский штамм – он уже вызывает крайнюю обеспокоенность у российских медиков и экспертов. «В России его, слава богу, пока не зарегистрировано, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому настоятельно рекомендую вакцинироваться», - добавил Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что на заседании оперштаба приняли несколько корректировок в противокоронавирусный указ, и перечислил их.

Губернатор завершил блок эпидситуации ответом на ряд насущных вопросов по этой теме.

Что касается других событий, он напомнил, что на неделе произошло очень важное событие – территория лагеря советских военнопленных Шталаг-372 признана объектом культурного наследия. С принятием нового статуса эту территорию можно будет исследовать, изучать, проводить раскопки, обустраивать мемориальные объекты.

Михаил Ведерников также рассказал, что 26 ноября в Пскове стартовал Потапов-фест – фестиваль, который посвящён творчеству известного якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова. По словам губернатора, это очень яркое событие культурной жизни Псковской области.

В завершение он поздравил всех женщин с наступающим Днём матери. «Не забудьте сказать своим мамам лично, как сильно вы их любите. Берегите себя и будьте здоровы!» - обратился Михаил Ведерников к жителям региона.

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