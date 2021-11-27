О чемоданных выходных, банях и «чёрной пятнице» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:05, 27 ноября 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович. Пробежимся по позитивным новостям ушедшего дня.

В чёрном-пречёрном городе на чёрной-пречёрной улице стоял чёрный-пречёрный магазин... Вам уже страшно? И в этом чёрном-пречёрном магазине в «чёрную пятницу» шли дикие распродажи... Да, друзья, сегодня во всём мире стартовала «чёрная пятница». Продлится «аттракцион невиданной щедрости» до понедельника, то есть три дня. Скидки такие, что люди дерутся за товары и корзины. Даже я, обычно взирающий на эту покупательскую суету с железным спокойствием, в этом году поддался искушению и набрал себе хороших книг в одном интернет-магазине. Сэкономил в итоге около 30 %. Самое смешное, что эти же 30 % я могу сэкономить по промокоду в любое время года... Ой дурят маркетологи нашего брата, ой дурят!..

Новый год всё ближе... Псковские производственно-интеграционные мастерские приступили к изготовлению украшений к празднику. За месяц до Нового года их изделия уже раскупают сотнями. В новогоднюю фабрику превратились все отделения мастерских – растениеводства, деревообработки, швейное и картонажное. На сайте ПАИ можно посмотреть видео о том, как изготавливают новогодние сувениры и игрушки.

Удивил сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Псковской области... С 20 декабря по 9 января в бани и сауны в Псковской области можно будет попасть только с QR-кодом, свидетельствующим о вакцинации против коронавируса. И правильно, пусть ходят смугленькие от грязи. Это только в плюс: сразу можно отличить, какая скотина непривитая. А если она ещё и чешется... Только власти не понимают, что рубят сук, на котором сидят. В бани и без QR-кодов ходит не очень много народу. А сейчас вы собственными руками перекрыли баням и саунам кислород. Вам же самим потом придётся сидеть и думать, как их вытаскивать из кризиса, чтобы совсем не закрыть. А мы почешемся, нам не привыкать! В туалет-то пока можно без QR-кода? Ну и славно! Интересно, что вы думаете об этом? Пишите в комментариях.

Сегодня, 26 ноября, глава города Пскова Елена Полонская накануне Дня матери провела приём в честь многодетных матерей Псковской области. На мероприятие были приглашены девять матерей, они получили благодарственные письма главы города за вклад в укрепление института семьи и воспитание детей в регионе и подарки.

26 ноября в музее А. С. Пушкина в Торжке (в филиале Тверского государственного объединённого музея) для посетителей открыли выставку «Узор невиданной красы». На ней представлено более двадцати образцов декоративно-прикладного искусства из бисера. Все они — из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Среди экспонатов — вышивки (как цветочные, так и жанровые композиции), дамские сумочки и кошельки-монетницы, мужские бумажники, кисеты и чехол для чубука, объёмные предметы, оплетённые низками из бусин: чернильница, подстаканник, — и многое другое. Гремит слава псковских мастеров XIX столетия и поныне.

К 95-летию образования Псковского района.местная администрация задумала выпустить фотоальбом. Хорошее дело! Только одними фотографиями решили не ограничиться. Если вы пишете стихи, можете запечатлеть своё творчество в этом альбоме. Тема стихов — «Наш любимый Псковский район». Авторы отобранных стихов обязательно будут отмечены и указаны в числе составителей юбилейного издания. Объявлен конкурс.

Те из вас, кто любят путешествовать, возьмите на заметку материалы ПАИ из рубрики «Пакуем чемодан». Каждый раз вы будете попадать в разные места Псковской области. На этот раз авторы отправят вас в деревню Сигово, в гости к народу сето. Впервые о народе сето упоминают в документах 1815 года. Чем жили сето? Что можно увидеть сейчас? Почитайте! Это интересно.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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