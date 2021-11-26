Пакуем чемодан: В гостях у малого народа сето

17:39, 26 ноября 2021, ПАИ

Сегодня в рубрике «Пакуем чемодан» мы посетим народ сето в деревне Сигово. Но прежде всего несколько слов о том, кто такие сето. Сето - это малый народ, относящийся к финно-угорской этнической группе. Сето издревле поселились на этой территории, в приграничных районах русской и эстонской земель. Места своего проживания они называют Сетомаа, то есть - «земля сето». Несмотря на то, что в настоящее время это малочисленный народ - всего сейчас сету в мире насчитывается порядка 10 тысяч человек (из них в России проживают около 200 человек), но они сумели сохранить свою уникальную материальную и духовную культуру.

О народе Сето

Впервые о народе сето в 1815 году написал немецкий путешественник Христиан Нест Шлегель. Великий эстонский поэт и ученый Ф. Р. Крейцвальд высоко оценил самобытную культуру сето, призывая собирать и изучать их напевы и сказания. Исследователем сетоского фольклора стал Я. Хурт, опубликовавший три тома « Песен сето». Сето — земледельческий народ. Они выращивали зерновые культуры, лен, разводили скот.

Немалое значение в домашнем производстве имели обработка льна, прядение, ткачество. Особую роль в их истории сыграл Псково — Печерский монастырь. В XVI веке сето приняли православие, народные предания связаны с деятельностью печорских миссионеров, особенно преподобномученика Корнилия. Однако в народной культуре сето христианские элементы тесно переплелись с языческими. Это отразилось как в повседневной жизни, так и в фольклоре. Сето до сих пор помнят ритуалы, связанные с именем бога плодородия Пеко. Некоторые традиции сохранились до сих пор. Так, в день св. Онуфрия по поверью избавившего летом крестьян от града, в Малах представители народности сето собираются на праздник. А Кирмаш — народное гуляние завершает многие церковные праздники.

Что посетить?

Музей-усадьба народа сето - единственный в России музей малого финно-угорского народа Сето. Является частью Изборского музея-заповедника. Музей размещается в подлинной усадьбе конца XIX - начало XX века, принадлежавшей семье Кюлаотс, которую Изборский музей приобрел 1999 году.

Где находится: Россия, Псковская область, Печорский район, деревня Сигово

График работы: с 9:00 до 17:00

Также музей-усадьба предлагает экскурсии по усадьбе, приготовление и дегустацию домашнего сыра по-народному сетоскому рецепту, мастер-классы по изготовлению обрядовой куклы, сетоский обед: домашний сыр. пироги, сетоская похлебка с молоком и крупой, манный мусс и овощное рагу, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, по ткачеству национальных поясов.

Как добраться?

Добраться до деревни Сигово из города Псков можно на автомобиле за 42 минуты.

До Печор из города Псков, можно добраться на маршрутных автобусах № 126, № 205, № 207 с автовокзала Псков. Время в пути примерно 1 час 30 минут.

Далее на автобусе по маршруту Печоры-Веребко, который отправляется с автовокзала Печоры в 10.00 и прибывает в Сигово в 10.27.

Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь. Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация – санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь. В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры. Где почувствовать себя частью природы на псковских экотропах, читайте здесь. Куда сходить с детьми в Псковской области. Какие объекты стоит посетить в Порховском районе и Порхове, основанном в 1239 году Александром Невским. Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь. Новые объекты в Псковской области, которые стоит посмотреть.

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