590 человек в Порховском районе остались без света

13:46, 30 ноября 2021, ПАИ

Сегодня, 30 ноября, в Порховском районе на 10:00 без электричества остались 590 человек, проживающих в 23 населенных пунктах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Порховский вестник».

Больше всех пострадали деревни Славковской волости. В городе Порхове отключений не было. Работают 10 единиц техники, 2 бригады РЭС (9 человек).

Ранее сообщалось, что в 45 населенных пунктах Бежаницкого района нарушено электроснабжение и 1188 человек в Дедовичском районе остались без света. 21 населенный пункт остался без электроснабжения в Красногородском районе. В Новосокольническом районе 260 человек осталось без электроэнергии, в Дновском районе без электроэнергии находятся 157 человек и 133 дома. 63 населенных пункта в Плюсском районе и пять населенных пунктов в Стругокрасненском районе остаются без электроэнергии.