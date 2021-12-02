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Пакуем чемодан: Зимний отдых в Псковской области

Здесь и далее фото предоставлено ТИЦ Псковской области.

Почему именно Псковская область из года в год попадает в топ лучших мест для проведения зимнего отдыха? Все очень просто! Невозможно не очароваться величием крепостных сооружений и уникальной псковской архитектурой. А много ли городов, также как Псков, могут похвастаться таким количеством храмов, вошедших в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Сегодня в нашей традиционной рубрике «Пакуем чемодан» мы расскажем, что значит окунуться в историю, прочувствовать местный колорит, ощутить культурное и духовное величие нашей страны.

А деток ждут познавательные и развлекательные программы, занимательные мастер-классы, театрализованные программы, интерактивные экскурсии и аттракционы. Всё это и не только на новогодних каникулах в Псковской области!

В Псковской области абсолютно каждый найдёт занятие по душе. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. Для любителей активного отдыха в любую погоду работает скалодром и веревочный парк. Кто любит скорость, может погонять на картинге на крытой площадке. Кому по душе зимние виды забав – добро пожаловать в одно из красивейших мест на Псковской земле – Мальскую долину, где можно покататься на ватрушках, сноуборде и лыжах.

Всего в 30 минутах езды от Пскова вас ждут уникальные висячие мосты в Острове, аналог которых - Золотые ворота в Сан-Франциско в США, они были построены только почти сто лет спустя. Приезжайте сюда уже в темноте — свет над мостами заставляет их словно парить в воздухе.

Прикоснуться к истории величайшей битвы, вошедшей в века под названием «Ледовое побоище», и увидеть новый величественный монумент «Князь Александр Невский с дружиной» можно, отправившись в Гдовский район, в деревню Самолву. Путь от Пскова до Самолвы составит 114 км, но поверьте, это того стоит!

А можно отправиться в южную столицу региона - город Великие Луки и окунуться в мир сказок и чудес в парке развлечений с самым большим колесом обозрения в Псковской области! Осмотрите движущихся динозавров, прокатитесь на аттракционах и на большой деревянной горке для «ватрушек». Советуем прогуляться по парку вечером и насладиться красотой световых иллюминаций и фотолокаций. 

А если нравятся неспешные прогулки – можно отправиться в Старый Изборск – древнейший город, мощная крепость, Словенские ключи и дружелюбные лебеди в незамерзающем Городищенском озере.

А чтобы просто отдохнуть душой можно посетить многочисленные святые места. Одно из известнейших — Псково-Печерский мужской монастырь с многовековой историей. Невероятно красивый и умиротворяющий.

Одно из самых посещаемых мест - дворянское имение Михайловское, где был в ссылке великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин. Узнать о поэте больше можно, приехав в поселок Пушкинские Горы. А заодно поучаствовать в «зимних забавах» в гостях у Мельника в музейной деревне Бугрово.

Или отправиться в имение Римского-Корсакого «Вечаша», где родился великий композитор, и поучаствовать в представлении «Рождественская сказка Шахерезады».

Детям и взрослым поможет проникнуться новогодним и рождественским духом интерактивная программа Псковского музея-заповедника «Вокруг новогодней елки».

Расслабиться и весело повести время можно в spa-центрах, бассейнах, аквапарке.

Кто хочет особенных впечатлений и приблизиться к природе, может отправиться на снегоходах по Полистовскому заповеднику. Это уникальный маршрут, возможный только в зимнее время, при наличии устойчивого снежного покрова, проходит и по лесу, и по болоту.

Увезти с собой приятные воспоминания помогут красивые фотографии, вкусные и полезные сувениры, например, уникальный сбитень, псковские цукаты, фермерский сыр, знаменитый «Изборский пряник». Славится своей красотой и прочностью псковская керамика и сувениры псковских мастеров, сделанные вручную, особенно актуальны будут вязаные изделия.

На Псковской земле каждый сможет отдохнуть, зарядиться новыми силами и войти в новый год с отличным настроением. Псковская область – место, где начинается Россия!

Также выходные в Псковской области можно провести в Полистовском заповеднике. Подробнее об этом уникальном месте читайте здесь.  Еще мы рекомендуем посетить небольшой городок Остров. Остров – старинный пограничный город-крепость, средневековый пригород Пскова. Интересный маршрут ждет вас в Печорском районе. Кроме того, туристов ждут вдохновляющие кинорежиссеров Пушкинские Горы. Также наша рекомендация – санатории Псковской области. Самые фотогеничные, на наш взгляд, места на нашей древней земле здесь.  В выходные также можно пройти по улочкам Пскова и внимательно рассмотреть храмы – уникальные примеры псковской архитектуры. Где почувствовать себя частью природы на псковских экотропах, читайте здесь.  Куда сходить с детьми в Псковской области. Какие объекты стоит посетить в Порховском районе и Порхове, основанном в 1239 году Александром Невским. Где побывать и что посмотреть в Гдовском районе, читайте здесь. Новые объекты в Псковской области, которые стоит посмотреть.

Рубрика «Пакуем чемодан» выходит при поддержке Туристского информационного центра Псковской области. Полезная информация для туристов, экскурсоводов, представителей туриндустрии на сайте центра.

Где еще побывать в Псковской области, читайте в сюжете.

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