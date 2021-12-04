Об очередной победе ПАИ и счастливом ёлочном шаре для Кати – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:57, 04 декабря 2021, ПАИ

Приветствую всех полуночников! Это «Хороший дайджест» и Сергей Владимирович на информационном сайте ПАИ. Вытащим из вчерашнего дня самые позитивные события.

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР) заняло первое место в Северо-Западном федеральном округе. Надо сказать, что Союз подтвердил свое лидерство третий раз подряд. Ну, что тут можно сказать? Молодцы!

Пскович Олег Васильев в группе «Контроль. Псков» в Facebook предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую. Извините, но я не понимаю, зачем? Владимир Ильич кусает вас? Стоит себе смирненько, никого не трогает. И никогда не смогу я понять тех людей, которые сносят памятники, вырывают страницы истории. Нельзя жить Иванами, не помнящими родства. Оставьте в покое и памятник, и площадь!

8 декабря на Октябрьской площади в Пскове будут устанавливать новогоднюю ель. Поэтому с 9:00 до 24:00 будет введено ограничение движения автотранспорта по полосам движения, примыкающим к центральному кругу. В администрации предупредили, что из-за сокращения полос движения в указанное время возможны заторы в центре города. Автоводители, ау? Не говорите потом, что не слышали. Небольшое неудобство, но зато красота будет неописуемая!

По данным сервиса «Медиалогия», за ноябрь 2021 года самый высокий индекс цитируемости присвоен нам, Псковскому агентству информации - 20,51. Таким образом, наш портал стал самым цитируемым СМИ региона за последний осенний месяц. Коллеги, это надо отметить!

Если у вас на работе красиво оформлено рабочее место к Новому году, следующая информация специально для вас. Вы можете принять участие в конкурсе, который объявило Псковское агентство информации. Вы снимаете своё по-новогоднему оформленное рабочее место, присылаете фото или видео нам, а победители получат в подарок рекламный пакет: неделя проката ролика на радио «Седьмое небо» и три новости на портале Псковского агентства информации. Дерзайте! Желаю победы!

В Острове два выпускника подарили родной школе № 1 отремонтированный кабинет химии. Да, представьте себе! У Максима Хитрова и Романа Яковлева появилась возможность, и два бизнесмена помогли родной школе. Прекрасный пример адресной помощи. Говорят, что однажды начатый ремонт нельзя закончить. Его можно только прекратить. Но, похоже, в отношении этих парней поговорка не работает.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко принял участие в проекте «Ёлка желаний». Он наугад снял с ёлки большой шар, на котором было написано желание девочки из Псковской области. Микрофон был далеко. Надеюсь, что имя и фамилию ребёнка нам удалось разобрать правильно. «Екатерина Данцева. Псковская область. Мечтает об электрогитаре. Понял. Пошёл искать электрогитару», — сказал Сергей Кириенко. Катю можно поздравить. Её шар оказался счастливым.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!