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Псковский врач не рекомендовал проводить КТ для скрининга лёгких форм COVID-19

Врач-рентгенолог Псковской областной инфекционной больницы Питер Туйнеза не рекомендовал проводить КТ для скрининга лёгких форм коронавируса, пишет «Псковская правда».

Медик отметил, что при первичном обращении пациента с подозрением на коронавирус рекомендуется назначать КТ только при наличии клинических  и инструментальных признаков дыхательной недостаточности (насыщение крови кислородом ниже 95%, частота дыхательных движений больше 22).

Кроме дыхательной гипоксии, которую ещё называют респираторной, возникающей при полном или частичном нарушении движения воздуха в легких (например: удушение, утопление, отек слизистой оболочки бронхов, бронхоспазм, отек легких, пневмония и так далее), различают ещё несколько известных видов гипоксии: циркуляционная, гемическая, гистотоксическая и другие.

Такие нарушения приводят к недостатку кислорода в крови. При этом врач отметил, что недостаток кислорода не всегда говорит о поражении лёгких, и рекомендовал провести ряд исследований для выявления рода гипоксии.

Ранее Питер Туйнеза сообщал, что ежесуточно Псковская инфекционная больница проводит более 150 КТ-исследований. Ранее об опасности коронавируса у детей рассказала псковский педиатр. Псковский врач рассказала об особенностях COVID-19 у больных с «фоновыми» заболеваниями. Типы постковидного синдрома перечислила псковский врач. Главврач Псковской межрайонной больницы рассказала о медотводе от прививки от коронавируса. Врач из Уфы рассказала о своей работе в Псковской инфекционной больнице. Как ускорить восстановление после COVID-19, читайте здесь.

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