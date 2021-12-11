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Общество

Михаил Ведерников записал видеообращение к жителям Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram-аккаунте.

Он отметил, что уровень заболеваемости в Псковской области остаётся выше среднероссийского, несмотря на улучшение ситуации. «Тем не менее коренного перелома в сторону улучшения пока не произошло и вряд ли произойдёт. Но в наших силах сделать так, чтобы кривая заболеваемости постепенно снижалась», – отметил Михаил Ведерников.

В связи с риском нового всплеска заболеваемости губернатор призвал глав районов обеспечить постоянный контроль за соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

При этом Михаил Ведерников считает, что главной целью к началу 2022 года является вакцинация от коронавируса 80 % взрослого населения. «Если прививочная кампания не будет динамично ускоряться, мы рискуем зайти в порочный круг, когда у одной части населения уже истекает срок действия прививки, а другая ещё даже не сделала первый укол», – добавил он.

Особое внимание он обратил на беременных женщин и призвал будущих матерей защитить себя и своих малышей. «Я знаю, что многие мамы искренне переживают и сомневаются, делать ли им прививку. Вместе с тем вакцинированные матери защищают от заболевания не только себя, но и своих детей», – добавил губернатор.

Также Михаил ответил на жалобы, которые касаются работы теплоснабжения в Острове и Великих Луках, и добавил, что вопросы находятся на постоянном контроле.

Глава региона разъяснил жителям региона новые противовирусные ограничения и напомнил, что по-прежнему действуют запреты на дискотеки и ночные клубы.

Продолжая отвечать на вопросы местных жителей, Михаил Ведерников рассказал, что его старшая дочь сделала прививку от коронавируса.

Кроме того, псковский губернатор ответил на вопросы великолучан. Строительство подземного пешеходного перехода планируется завершить к лету, а школы на Заслонова – к началу нового учебного года.

В завершение Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за поддержку региона и отметил хорошую работу псковского «Лофта», пригласив местных жителей посетить выставку известного художника.

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