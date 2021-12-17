Пакуем чемодан: Активный зимний отдых в Псковской области

17:20, 17 декабря 2021, ПАИ

Пакуем чемоданы и отправляемся на новогодние каникулы в Псковскую область! Туристский информационный центр региона подготовил подборку мест, где можно активно отдохнуть в Псковской области на новогодних праздниках в 2022 году.

Центр зимнего отдыха «Снегопад» в Пскове

Центр зимнего отдыха «Снегопад» — это небольшое место в самом центре Пскова, приспособленное для катания на горных лыжах, сноубордах, «ватрушках». Центр находится на склоне в Финском парке, одном из самых любимых парков псковичей и гостей города.

Имеется подъёмник, работает кафе, есть инструкторы. Также есть возможность аренды открытой беседки.

Режим работы центра «Снегопад»:

будние дни: 15:00 - 22:00;

выходные дни: 11:00 - 22:00

Цены на сезон 2021-2022:

- прокат «ватрушки» с подъемником 400 р./час рабочие дни; 500 р./час выходные дни;

- прокат горнолыжного, сноубордического снаряжения с подъемником (минимальное катание 30 мин) 600 руб./час рабочие дни; 700 руб./час выходные дни;

- подъемник 300 руб./час рабочие дни; 400 руб./час выходные дни.

Контактная информация:

Центр зимнего отдыха «Снегопад» находится рядом с перекрёстком улиц Воровского и Гоголя. Вход со стороны казначейства.

Телефон: 8921-214-32-65.

Сообщество «ВКонтакте»: https://vk.com/snegopadzima

Каток и лыжня на стадионе «Машиностроитель»

Каток на стадионе «Машиностроитель» предлагает жителям Пскова насладиться катанием на коньках. Блестящий на свету лёд, ноги, обутые острым железом, звучащий вокруг звонкий смех — в этом чувствуется что-то поэтически завораживающее и юношески задорное. Благодаря зимним видам спорта даже в городе мы можем сохранять здоровье и бодрость духа независимо от времени года. Также для гостей и жителей города доступна лыжня. Прокат лыж – 100 р., со своими – бесплатно.

Режим работы: Вт-пт: 16:00 - 12:00; сб-вс: 12:00 - 21:00.

Контактная информация:

Адрес: город Псков, Кузнецкая, 25.

Телефон: (8112) 50-00-26.

Сайт: https://mashstadion.ru/index.php?url=/Kontakty/

База отдыха «Волынь» в Куньинском районе

Зимний отдых на базе «Волынь» славится спортивными развлечениями, русской баней и белоснежным лесом. Приезжайте на новогодний период, чтобы проверить гостеприимство персонала и красоту природы.

База «Волынь» зимой – это:

· Рыбалка зимой

Рыбное Жижицкое озеро зимой остается таким же рыбным озером, но со льдом. Если слова «глухозимье», «ледобур» и «пешня» о чем-то говорят, то зимняя рыбалка ждет. Сезон открывается с середины декабря и закрывается в конце марта.

Подледная рыбалка требует соблюдения техники безопасности и навыков. Опытный рыболов экипирует и сопроводит новичка, научит и покажет, как бурить лунку, какую наживку использовать.

Организуем ночную ловлю леща в палатке для рыбаков со стажем и соревнования по зимней рыбалке среди компаний друзей и коллег. Окунь и щука, судак и плотва, лещ ждут крючка.

Если нужно:

доставка к месту рыбалки на снегоходе;

аренда снаряжения;

наживка и прикормка;

хранение, разделка, обработка и приготовление рыбы.

· Спорт

Каток работает с декабря по март для гостей загородного отеля. Пункт проката предлагает гостям детские и взрослые коньки. Готова ледяная горка и тюбинги для катания. Кто желает тихий отдых, тот выбирает прогулки на лыжах в лесу. Ежегодно подготавливаем лыжню для удобства гостей.

Попробуйте сноукайтинг на замерзшем Жижицком озере. Катайтесь самостоятельно, если уверенно управляете кайтом. Новичкам инструктор расскажет теорию, объяснит правила и поможет поднять в воздух парус. Занятия с тренером индивидуальные, нужна предварительная запись.

Прогулка на снегоходах по заснеженным трассам понравится как опытному водителю, так и новичку. Снегоход прост в управлении и устойчив. Инструктор подробно расскажет о технике безопасности, об ограничениях по суммарному весу и возрасту водителя. Берем с собой горячий чай в термосе, выпечку и отправляемся любоваться зимними пейзажами, красотой отдаленных мест.

Любители пейнтбола и лазертага играют на базе «Волынь». Сотрудничество с пейнтбольным клубом «Стрела» позволяет обеспечить игроков оборудованием и формой. Игры в пейнтбол проходят на карьере недалеко от базы отдыха. Лазертаг организуем на территории загородного отеля. Игры проводятся по предварительной записи.

Контактная информация:

Адрес: 182014, Псковская область, Куньинский район, деревня Камено, дом 63.

Телефон: 8 (911) 888 - 15 - 81.

Сайт: https://volyn60.ru/.

Форелевая ферма «Веребково» в Печорском районе

Форелевая ферма в Веребково - это отличное место, где можно хорошо провести время со своей семьей, друзьями и коллегами по работе. Здесь сможет почувствовать себя настоящим рыболовом даже тот, кто впервые держит удочку.

На территории базы имеется большой водоём, обустроенный для рыбалки, где водится форель. Рыба живет и размножается в естественных условиях, питается натуральными кормами. Попытать удачу в охоте за форелью может абсолютно каждый - рыбалка предназначена для посетителей всех возрастов. А благодаря проточной воде вода на пруду не замерзает. Улов форели гарантирован и зимой, и летом.

Гости, которые хотят совместить рыбалку с комфортабельным проживанием и отдыхом на природе, могут воспользоваться гостевым домом (баня с комнатой для отдыха, гостевой зал вместимостью до 20 человек). Также на территории имеются беседки: большая и малая вместимостью до 25 человек, парк для пеших прогулок, зоны отдыха с мангалом, где можно приготовить форель. Для гостей, которые приехали на личном транспорте, есть охраняемая парковка.

Контактная информация:

Телефон: 89116953717. Сообщество «ВКонтакте»: https://vk.com/club163089628.

Сайт: https://verebkovo.ru/

Адрес: Псковская область, Печорский район, деревня Веребково.

Природно-ландшафтный парк «Мальская долина»

Природно-ландшафтный комплекс «Мальская долина» приглашает в тихое, уединенное заповедное место с неподражаемым пейзажем и живописной природой, за незабываемыми впечатлениями от отдыха и полной перезагрузкой.

«Мальская долина» располагается в Псковской области, в Печорском районе в деревне Рогово, в древнем, историческом месте, на территории государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск», в экологически чистом краю хвойных лесов, озер и рек.

«Мальская долина» круглый год предлагает разнообразный отдых на природе. Основной специализацией базы является горнолыжный отдых в зимнее время года и верёвочный парк летом.

Территория базы отдыха занимает большую площадь, располагает собственными горнолыжными трассами и бугельным подъемником, комфортабельными гостевыми домами и одним из крупнейших верёвочных парков России. Зимой склоны привлекают любителей лыж и сноуборда, а летом трассы превращаются в дорожки для велосипедистов. Данная база подойдет для семейного отдыха с детьми, а также для всех любителей активного времяпровождения и проведения досуга вдали от города, на чистой природе.

На территории комплекса «Мальская долина» открыто круглогодичное кафе. Предлагается питание по меню (стоимость питания оплачивается дополнительно). Есть прокат снегоходов. Специально для посетителей парка устраивают тур на снегоходе.

Стоимость тура для группы (до 7 человек) - 1500 рублей за 30 мин.

Контактная информация:

Сайт: https://mdolina.ru/.

Телефон: +7 (921) 003-30-30, 8(8112) 999-909.

Адрес: Псковская область, Печорский район, деревня Рогово.

Об ограничениях, действующих в Псковской области, читайте на сайте Туристского информационного центра Псковской области.http://https://visit.pskov.ru/pages/covid-19-pravila-posesenia-pskovskoj-oblasti

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