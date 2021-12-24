О странном грузе, лекарстве от коронавируса и московском вояже Надежды Назаренко – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:59, 24 декабря 2021, ПАИ

Приветствую всех неспящих! Меня зовут Сергей Владимирович. Я вновь к вам с «Хорошим дайджестом», где нет места плохим новостям.

Львиную долю информации сегодня на сайте ПАИ составили новости с большой пресс-конференции Владимира Путина с журналистами. Я не буду вас утомлять итогами. Вы их сами найдёте, если поищете на сайте ПАИ. Расскажу только о том, что от Псковского агентства информации на пресс-конференцию полетела журналистка Надежда Назаренко. Там на входе её обработали серебром. Но задать свой вопрос ей, к сожалению, так и не удалось. А какой вопрос хотела задать Надежда Назаренко от имени всех псковичей, вы узнаете, посмотрев её итоговую программу «Главная тема». «Обогащённая серебром» и вернувшаяся на Псковскую землю Надежда сразу приступила к созданию выпуска.

Псковскую ярмарку решили продлить. Если вы ещё не побывали на новогодней ярмарке, то знайте, что в запасе времени только до 15 января. Проходит она в Пскове на улице Пушкина. Кстати, с 7 по 15 января производители смогут осуществлять торговлю без арендной платы.

В Минздраве зарегистрировали препарат от коронавируса «Мир-19». Таким образом, не только вакцина, но и лекарственное средство появилось от этой бяки. Препарат можно вдыхать или распылять в носовой полости. В сообщении отмечается, что он прекращает воспроизведение вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции. Может, вирусу теперь хана?

На российско-латвийском участке границы в Псковской области сотрудники Россельхознадзора проконтролировали очень необычный груз: через границу перевозили в Бельгию живого льва! С царём зверей всё было прекрасно, как и с его документами, и животное последовало далее по назначенному адресу.

Псковский музей-заповедник опубликовал график работы на новогодних каникулах. Если у вас запланировано посещение музея, сверьтесь с графиком.

Гала-концерт фестиваля «Университет звёзд» состоится в ПсковГУ 28 декабря. Что это за концерт? В нём по традиции принимают участие первокурсники. И студенты должны представить театральную постановку, которая раскрывает заданную тему. Тема этого года – «Университет моими глазами». Отборочные туры прошли. В гала-концерт попадут лучшие из лучших.

И напоследок, чтобы вам спалось покрепче, расскажу вовсе диковинную новость. В озере Байкал обнаружили гриб, который, по идее, там не должен был быть! Такой гриб паразитирует на личинках бабочек тонкопряда в горах Тибета. Что он делает в озере Байкал, где, понятно, никаких бабочек нет? Да и погоды стоят там вовсе не как в Тибете. Можете теперь попробовать уснуть и не думать о том, откуда он там взялся.

​На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!