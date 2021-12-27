Пакуем чемодан: Лучшие места для зимних прогулок и фотосессий в Псковской области

14:37, 27 декабря 2021, ПАИ

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Пакуем чемоданы и отправляемся на новогодние каникулы в Псковскую область! Туристский информационный центр региона подготовил подборку мест, где можно прогуляться и сделать красивые снимки на память.

Великие Луки

1. Набережная реки Ловать

Активная подготовка к Новому году идёт в Великих Луках. На набережной реки Ловать уже украшены деревья, установлены светящиеся арки и украшен центральный мост.

2. Главная ёлка города на пл. Ленина

Каждый год шикарная живая ель-красавица украшает южную столицу нашей области!

3. «Луки Парк»

«Луки Парк» - окунитесь в сказочный мир развлечений и новогоднюю сказку и подарите ребенку и себе незабываемые эмоции!

Великие Луки, Краснофлотская набережная, 1. https://vk.com/lukipark

Новогодние фотозоны в Пскове

1. Главная новогодняя ель города на Октябрьской площади

22-метровая зимняя «красавица» ежегодно радует псковичей и гостей региона.

2. Новогодняя фотозона в Псковском музее-заповеднике

В пространстве Двора Постникова две точки для фотографирования - фактурный киот и новогодний уголок. Аксессуары можно использовать, располагаться на подоконнике, скамейках - всё как в фотостудии. Оплата производится только за билет в музей.

Псков, ул. Олега Кошевого, 2

3. Фотозона ТИЦ Псковской области на главной пешеходной улице Пскова

2022 - время путешествовать с VISITPSKOV. Винтажная скамья, праздничные огни, уютный плед и новогодние подарки под ёлочкой. Здесь можно сделать фото, отметить аккаунт @VISITPSKOV и получить новогодний приз в офисе ТИЦ Псковской области.

Псков, Октябрьский проспект, 14 (со стороны ул. Пушкина)

4. Фотозона в Детском парке

Детский парк сегодня полон невероятно красивых светящихся инсталляций. Даже глаза разбегаются, около какой сначала сфотографироваться! Может быть, между популярными башнями на месте слияния двух рек? Или с дивными лесными зверями?

Псков, Детский парк (пересечение Октябрьского проспекта и ул. Некрасова)

5. Дендропарк

Псковский дендропарк также готов к Новому году. На Утином пруду «поселились» светящиеся лебеди.

Псков, вблизи Мирожского монастыря

6. Финский парк

Финский парк безоговорочно великолепен в этом году. Мерцающий коридор из сказочных ив никого не оставит равнодушным, а самое главное, что эта локация будет украшать самый популярный парк Пскова на постоянной основе.

7. Сквер 60-летия Октября (сквер Искусств на 4-х углах)

В сквере установлена праздничная ель, сверкающая арка и инсталляции: ёлочные шары, фигурка оленя и сани. Нарядный сквер с подсветкой каждый день радует горожан и гостей Псковской области.

Пересечение Рижского проспекта и ул. М. Горького

8. Кутузовский парк украсят инсталляционным новогодним фонтаном

Красивый сквер вблизи драматического театра идеален для семейных прогулок и фотосессий.

Пересечение улиц Ленина и Некрасова

9. Дворик гостинично-ресторанного комплекса «Двор Подзноева»

Главное украшение гостинично-ресторанного комплекса, которое радует псковичей и гостей города из года в год! Красавица ёлка сияет в свете гирлянд и дарит новогоднее настроение каждому гостю. Загляните туда, чтобы сделать чудесные новогодние фотографии и согреться в ресторанах комплекса.

Псков, улица Некрасова, 3в. https://vk.com/dvorpodznoeva

10. Зимнее украшение отеля «Покровский»

На улице вблизи отеля расставлены новогодние шары разных диаметров, которые гармонично смотрятся в окружении сверкающего фасада и украшенных улиц. У каждого, кто проходит или проезжает мимо, сразу появляется прекрасное новогоднее настроение.

Улица Кузнецкая, 2. https://vk.com/pskhotel

11. Летний сад и площадь Ленина

В Летнем саду украшен фонтан, а также деревья. Площадь Ленина в этом году украшают новые новогодние инсталляции.

Пересечение Октябрьского проспекта и ул. Кузнецкой

Остров

Цепные мосты в городе Острове

Визитная карточка города. Уникальные цепные мосты в Острове преобразились после реконструкции и ждут вас для захватывающих кадров.

Изборск и Печоры

1. Музей-заповедник «Изборск»

Обязательно сделайте фото на смотровой башне Луковка, дух захватывает, когда у вас как на ладони белоснежная Изборско-Мальская долина.

https://vk.com/izborsk_museum

2. В прошлом году Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь создал рождественскую сказку для жителей и гостей Псковской области. Праздничная атмосфера, козы, овечки – их можно было погладить, а на лошадках покататься. Но главный гвоздем программы стал верблюд, он катал малышей и не только. В этом году в Печорах будет так же сказочно.

https://vk.com/pechory

Об ограничениях, действующих в Псковской области, читайте на сайте Туристского информационного центра Псковской области.http://https://visit.pskov.ru/pages/covid-19-pravila-posesenia-pskovskoj-oblasti

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