О спокойных праздниках, ёлке на своём ходу и псковских моржах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:47, 13 января 2022, ПАИ

Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший даджест» – место, где нет плохих новостей или мы стараемся взглянуть на события под другим углом зрения. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

На встрече Совета Россия – НАТО в Брюсселе российская сторона выдвинула требования о невступлении в Североатлантический альянс Украины и Грузии. Россию не услышали. Более того, сказали, что будут всячески идти навстречу Киеву. При этом буквально полгода назад в той же НАТО заявляли, что пока не готовы взять Украину в альянс. Что произошло? Украина нарастила военную мощь? Нет. Выросла экономически? Нет. Это называется «назло бабушке отморожу уши». «Бабушкой» в данном случае выступает Россия. Даже смешно.

Три семьи артистов получили квартиры благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Молодые артисты получили жильё в новогодние праздники, как это было с Женей Лукашиным в кино. Чем не новогоднее чудо?

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 %. «Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4 %, на 8,6 %, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр инфляции пока нет», – сказал глава государства.

В Псковской области на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники. И это очень хорошо, что спокойно! Неужели люди начинают правильно обращаться с фейерверками? Праздник должен оставаться праздником.

В Пскове местом проведения крещенских купаний по традиции станет купель на реке Великой у Спасо-Преображенского Мирожского монастыря.

Анекдот в тему. Разговор двух парней на Крещение:

– Я сегодня видел двух обнажённых девушек, купающихся в полынье.

– Моржи, наверное.

– Одна – точно морж, а вторая – симпатичная.

Псковская областная универсальная научная библиотека и ещё 12 муниципальных учреждений региона обновили книжные фонды. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено более 3,3 млн рублей. Кроме Пскова новые книги поступили в Великие Луки, а также Гдовский, Дедовичский, Дновский, Локнянский, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский и Пушкиногорский районы. Всего приобретено свыше 8 тыс. экземпляров печатных изданий.

Красивый репортаж Андрея Степанова появился сегодня на сайте Псковского агентства информации. Фотограф прошёлся по улицам Пскова и ловил в кадр иней и снег. Полюбопытствуйте!

Напоследок расскажу о том, что в Великих Луках одному владельцу пикапа стало мало новогодней ёлки дома, и он водрузил ель прямо в свой грузовичок. Мало того что водрузил, так ещё и нарядил, и подключил гирлянды. Получилось необычно: ёлка на колёсах! Праздника чем больше – там лучше!

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!