О путешествиях и врачебном чудо-инструменте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:54, 15 января 2022, ПАИ

Огромный привет всем, кто пока не спит. На сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Сюда не попадают плохие новости. Поехали!

Сегодня в Пскове открыли памятник Петру I. Церемония прошла у здания областной прокуратуры. Но даже не это интересно, а то, что в основание монумента под звуки гимна была заложена капсула с посланием для будущего поколения правоохранителей. В неё положат фотографии с процессом создания памятника и флешку с фильмом о прокуратуре. Капсулу времени извлекут через 50 лет, откроют её сотрудники прокуратуры. На сайте ПАИ появился фоторепортаж с места события.

Помните, как в Пыталовском районе поисковики наши в болоте самолёт времён Великой Отечественной войны? Самолёт подняли из болота и обнаружили останки двух бойцов. Очень долго искали родственников одного из них – Фёдора Зимина. Получилась интереснейшая история. Очень рекомендую к прочтению.

В этом году в Псковской области капитально отремонтируют 33 школы. Ремонты проведут по программе «Модернизация школьных систем образования». В общей сложности в них обучается порядка 14 тысяч псковичей. Отличная новость!

Куда россияне ездили на новогодние праздники? Самым популярным городом для путешествия стала всё-таки Москва. На втором месте Санкт-Петербург. Говорят, москвичи настолько богатые, что выбрасывают одноразовые маски уже после пятой стирки. Чего бы к ним не поехать?

Раз уж заговорили о путешествиях, надо сказать о новом материале в рубрике «Пакуем чемодан». Ведь в Псковской области тоже есть что посмотреть. На этот раз вам расскажут о Печорском районе.

Увидеть ребёнка в формате 4D позволит штука, которую привезли в Псковский перинатальный центр. Это специальный ультразвуковой диагностический аппарат. Понятия не имею, что такое 4D. Когда в кинотеатре смотришь фильм, то это 3D. Что же тогда скрывается под термином 4D? Понятно одно: когда у докторов такой инструмент, это просто замечательно.

И напоследок анекдот вам в тему. Сельский фельдшер приехал на отдалённый хутор, чтобы принять роды. Закрывшись с роженицей в комнате, он оставил её мужа ждать на кухне. Вскоре открывается дверь, и высовывается фельдшер:

— Хозяин, клещи есть? Давай сюда.

Муж подаёт клещи и начинает тихо волноваться, когда через три минуты вновь возникает фельдшер:

— А теперь отвёртку, быстро!

Взяв отвёртку, он исчезает. Слыша из-за двери, как постанывает жена и матерится фельдшер, хозяин покрывается потом. Опять на кухню влетает незадачливый акушер:

— Нет, всё не то. Может быть, получится молотком и зубилом?

— Что, такие тяжёлые роды? — дрожащим голосом спрашивает муж, уже готовый грохнуться в обморок.

— Да нет, просто у меня заклинило чемоданчик с инструментами.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!