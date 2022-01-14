Пакуем чемодан: Что посетить в Печорском районе?

15:35, 14 января 2022, ПАИ

Предлагаем начать новый 2022 год с путешествия в Печорский район. Сегодня в рубрике «Пакуем чемодан» расскажем вам, какие объекты можно и стоит посетить за один день в Печорском районе.

1. Музей-заповедник «Изборск»

В 1964 году музей в Изборске был создан по инициативе местных жителей. Сегодня музей-заповедник «Изборск» – это динамично развивающийся историко-культурный и природный комплекс, который сохраняет и популяризирует богатейшее культурное наследие, осуществляет инновационные мероприятия, имеющие общероссийскую значимость и привлекающие большое количество посетителей из разных городов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Объекты музея, которые обязательно надо посетить:

Изборская крепость

Дом купца Анисимова

Словянские ключи

Труворово городище

Дом купца Шведова

Музей-усадьба народа Сето

Музей участвует в программе «Пушкинская карта». Адрес: Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, д. 39. Режим работы: ежедневно, 10:00 -17:00 в зимнее время. Подробнее о предложениях музея на сайте: http://museum-izborsk.ru/

2. Священный холм

27 сентября 2007 года в праздник Воздвижения Креста Господня в Старом Изборске был возведен крест на Святом кургане. Священный холм символизирует российское единство. По замыслу авторов идеи, он собрал земли разных времён в одном месте, чтобы они зажили единой жизнью.

Чтобы найти объект на карте нажмите здесь.

3. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Окруженный каменными крепостными стенами и напоминающий своим обликом неприступную цитадель – один из крупнейших и известнейших мужских монастырей России. Обитель расположена в 340 км от Санкт‑Петербурга и в 50 км от Пскова.

Адрес: Международная ул., 5, Печоры. Режим работы: ежедневно, 06:00–22:00

Сайт: pskovo-pechersky-monastery.ru

4. Музей истории города Печоры

Музей истории города Печоры с 2011 года является филиалом музея-заповедника «Изборск». Залы экспозиции: «Археология. Русь изначальная», «Монастырский», «Начало города и его боевая история», «Ярмарочный», «Печоры — Петсери и его обитатели», «Они сражались за родину». Музей истории города Печоры превратился в один из наиболее посещаемых и востребованных объектов культуры в городе.

Адрес: Международная ул., 6, Печоры. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Сайт: museum-izborsk.ru

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В период с апреля по октябрь в Печорах проходят концерты органной и ансамблевой музыки на историческом духовом органе лютеранской церкви Св. Петра. Печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Узнать о концертах можно в сообществе «ВКонтакте» (https://vk.com/organvpechorah)

Отличным дополнением к путешествию по Печорскому району станет посещение фермерских хозяйств района.

Льняная Губерния (https://xn--80acfjpnoae3a4a7htbch.xn--p1ai/)

Форелевый хутор (https://vk.com/trouthutor)

Ферма «Изборский страус» (http://izborsk-ostrich.ru/)

Хлебный хутор (https://vk.com/hlebhutor )

Мастерская «Изборский пряник» (https://vk.com/izborsky.pryanik)

Больше идей для вашего путешествия по Печорскому району можно найти на Туристическом портале Псковской области в разделе «Путеводитель» – «Достопримечательности» - «Печорский район». Больше о туризме, маршрутах, достопримечательностях, средствах размещения и событиях Псковской области на сайте.

Источники информации: museum-izborsk.ru, pskoviana.ru, vk.com/organvpechorah, visit.pskov.ru.

Об ограничениях, действующих в Псковской области, читайте на сайте Туристского информационного центра Псковской области. http://https://visit.pskov.ru/pages/covid-19-pravila-posesenia-pskovskoj-oblasti

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