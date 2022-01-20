О нарядности жизни, грамотах и возвращении улицам Пскова исторических названий – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:54, 20 января 2022, ПАИ

Доброй ночи! А кто тут не спит? С вами «Хороший дайджест». За три минуты мы бросим взгляд на день ушедший и вспомним те события, о которых вспомнить приятно.

Здесь не бывает ужасных новостей. Сам их не люблю. Меня зовут Сергей Владимирович. Движемся вперёд!

Понятно, что сегодня в Пскове и других городах Псковской области, не жалея стучащих зубов и звенящих я… (я вообще этого не люблю!), прошли крещенские купания. Вы можете посмотреть видео и даже фотоотчёт. А теперь представьте, как меняются взгляды человека. Когда-то Владимир Красно Солнышко загонял в реки батогами и плетьми людей для крещения. А сейчас сами лезут… Мне кажется это удивительным. Но моё мнение не будет популярным. Я атеист. Но даже я не видел, чтобы кто-нибудь купался с томиком «Капитала» под мышкой…

Сегодня ученики псковского лицея № 4 получили благодарности за помощь пожилой женщине. Она упала и не смогла подняться. Может, я опять не то скажу, но раньше помочь человеку рядом было делом абсолютно естественным! А сейчас раздают грамоты. Нет, ребята – молодцы. И это поступок. Только общество измельчало настолько, что скоро за освобождение места в общественном транспорте начнут награждать грамотами. Парни, вы просто поступили как мужчины. Не следует ждать благодарностей.



Уже почти мужчины подняли престиж Великих Лук. Я говорю о 14-летних подростках, которые завоевали медали на соревнованиях по детскому мини-футболу. Ребята, вы молодцы!

Псковские «очень важные персоны» рассказали, как у них прошли праздники. В принципе, я не видел ещё ни одной звезды, которая бы сказала: «Уснул в салате. Это самый сытный Новый год в моей жизни!» Прячутся и стесняются!

Крайне интересный опрос вдруг сделали коллеги из «Псковской провинции». Они пожелали узнать, хотят ли псковичи поменять нынешние названия улиц на более древние и исторически значимые? Можете поинтересоваться, что из этой затеи получилось.

Иногда меня от новостей коробит. Почему? Потому что их подают так, чтобы достичь определённых целей. А это пропаганда. В Чехии умерла певица-антиваксер Хана Хорка, специально заболевшая COVID-19, чтобы получить сертификат и избежать введённых ограничений. Во-первых, хочу спросить: а кто это такая? А во-вторых, почему Russia Today не сообщало с таким же напрягом в душе о смерти наших? Кто мне объяснит смерть привитого Валерия Гаркалина? Кстати, Владимир Меньшов тоже был привит! И даже несколько раз. Уверен, что и диктор Игорь Кириллов – тоже... Что мне какая-то Хана Хорка? Вы мне объясните смерть этих людей!

Сейчас взвизгнут поклонники аниме. Дело в том, что на Тайване выпустили уникальный проездной билет. Он сделан в форме волшебной Лунной палочки Сейлор Мун. Как? Вы не знаете, что это такое? Неправда! Вспомните мультяшную японскую девочку в короткой юбочке из 90-х, и вы всё поймёте. Но проездной получился просто фантастическим! Там есть фотография, зацените! Мне нравятся люди, которые делают нашу жизнь наряднее.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!