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Общество

О чипах, редких именах и человеческой глупости – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем неспящим! Это «Хороший дайджест». Подбиваем итоги ушедшего дня на сайте Псковского агентства информации.

Хочется воскликнуть: «Ну наконец-то!» Домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учёте животных. Для чего это нужно? Представьте, что ваше животное потерялось. По чипу быстро найдут хозяина, и ваш любимец вернётся домой. А ещё по этим чипам можно будет отследить нерадивых хозяев, которые посмели выкинуть домашнее животное на улицу. Очень хорошая новость!

Видеоролик о псковском «Доме белого аиста» вошёл в большой документальный фильм Роджера Бруннера и Кристофа Францена «То самое небо – вдоль российско-балтийской границы», подготовленный швейцарским телеканалом 3sat. Теперь о «Доме белого аиста» узнают за границей.

Региональный комитет юстиции назвал самые популярные имена, которые дают молодые семьи новорождённым в Псковской области. Полюбопытствуйте! А кроме того, в комитете назвали самые редкие имена малышей. Вот тут, конечно, родители отрываются по полной! Ну представьте, к примеру, девчушку, которую назвали Ясноликой!

Предстоящим летом с 11 по 17 июня в Великих Луках снова пройдёт встреча воздухоплавателей. Это всегда грандиозное и красивое зрелище. Будем ждать.

В хирургический корпус Великолукской больницы переданы подарочные книги от АНО ИД «Медиацентр 60». Накануне Нового года наш медиахолдинг подготовил для медучреждений региона 2 600 книг, в их числе классику и современную литературу. Книги были отправлены в 38 поликлиник, больниц, санаториев и диспансеров по всему региону. 

На киноэкраны вышел новый фильм Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Каждая картина мексиканского режиссёра становится событием, поэтому кинообозреватель ПАИ Муслим Камалов не мог пройти мимо новинки.

Кстати, о Мексике. Учитель из Мексики пожертвовал собственную почку для матери своей невесты. Вероятно, он решил таким необычным способом спасти отношения: по его логике, девушка должна была воспылать любовью с новой силой из-за героического поступка. Но не тут-то было! Девушка ушла от него через неделю. Ну не глупец? Второго шанса у парня не будет, ведь почка осталась только одна. Как говорится, в каждом человеке есть что-то хорошее. Одних только почек на 100 тысяч долларов.

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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