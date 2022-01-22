О зимнем ориентировании, свадебном сумасшествии и «Игре в кальмара» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:43, 22 января 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока ещё не спит! Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Меня зовут Сергей Владимирович, и очень кратко, но очень ярко – о самых интересных событиях ушедшего дня.

Около 12 млн россиян отправились в путешествия по России в минувшие новогодние праздники. Об этом сообщают чиновники. Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19 % выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны. Как у них эти цифры уживаются с цифрами пандемии? Я не знаю. Для меня остаётся загадкой, как можно одной рукой пугать народ «омикроном», а другой – писать радостный отчёт о развитии внутреннего туризма? Не понимаю.

Если говорить о туризме, надо сказать, что новый автобусный маршрут свяжет Псков с Минском. Его открывает международный автобусный оператор Lux Express Group. Первый рейс на линии состоится 2 февраля, предусмотрено по три ночных отправления в неделю в каждую сторону. Помимо места пересечения границы Долосцы – Юховичи, автобусы будут останавливаться в Полоцке. Кому в Минск по делу срочно? И сам Псков тоже не лыком шит! Наш город вошёл в десятку популярных железнодорожных направлений из Санкт-Петербурга на зиму и весну.

Чемпионат и первенство Пскова по зимнему ориентированию состоятся 22 января в Корытовском лесопарке. К участию в соревнованиях допускаются жители города Пскова, иногородние спортсмены Псковской области и регионов России всех возрастов. Раньше, я помню, спортивное ориентирование проходило несколько иначе. Были «охотники на лис», то есть организаторы где-то в лесу устанавливали передатчик с сигналом, а участники бежали с радиопеленгом в руке. А здесь даже правила стали другими. Интересно было бы увидеть!

Анекдот в тему. Приглашаем в секцию спортивного ориентирования. Найти нас просто: от станции метро «Площадь Треугольника» по азимуту 136 до поваленного дерева, оттуда 4 653 шага на северо-восток, переплыть реку возле водокачки и там у кого-нибудь спросить.

На «Авито» приняли решение блокировать объявления о продаже брони на бракосочетания, которые состоятся 22.02.2022. Вот ещё одна людская дуристика, которую я не смогу понять никогда. А если ты 23-го женишься или выйдешь замуж – всё? Сразу пиши пропало? И мне кажется, вся эта «магия» необходима женщинам. Нам, мужикам, она совершенно до лампочки! Вы видели хоть одного мужчину, который бы переживал, что не в круглую дату привел любимую в ЗАГС? И я не видел.

Стало известно, как студенты ПсковГУ отпразднуют Татьянин день, или День студента. Мероприятий много. Даже «игра в кальмара» будет. Надеюсь, живыми останутся все.

И пришла новость о реальном сериале «Игра в кальмара». Его официально продлили на второй сезон. Ликуют фанаты. Мир опять замрёт в ожидании.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!