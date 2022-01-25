О медалистах, настолках и спасении индейцев – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:10, 25 января 2022, ПАИ

Приветствую всех неспящих. Меня зовут Сергей Владимирович и на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест». Заглянем во вчерашний день, чтобы узнать, как там было хорошо.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Псковской области в феврале. Но в этом году спортивное мероприятие не получится провести в привычном формате. Почему? Узнайте из новости.

Пять медалей привезли великолучане с турнира по самбо в Торжке. 23 января в Тверской области прошёл региональный турнир по самбо «Крещенские морозы». В соревнованиях приняли участие лучшие самбисты из разных регионов России. Псковскую область, город Великие Луки и клуб единоборств «Отечество – Псковская область» представляли воспитанники СШОР «Экспресс» под руководством Андрея Симонова. Пять медалей – это замечательный результат!

Анекдот в тему.

Кандидат в мастера спорта по самбо Юра, пересматривая Камасутру, заметил, что с семидесяти трех поз очень удобно выходить на болевой.

С 19 января дни настольных игр для детей и взрослых в «Лофте» стали регулярными. Каждое воскресенье гости креативного пространства под руководством опытных ведущих смогут поиграть в различные настолки. А настолки – это целый мир, где взрослые снова становятся детьми. Поверьте мне, человеку, у которого около 30 коробок самых разных настольных игр. «Манчкин», «Экивоки», «Монополия», «Мафия» и «Взрывные котята» пользуются у гостей креативного пространства «Лофт» наибольшей популярностью. Это они ещё в «Дикие джунгли» не играли!

В Псковском музее-заповеднике открыли вакансию экскурсовода. Желательно знание английского. Суббота и воскресенье – рабочие дни.

Десять лет изучал буддизм в Южной Корее питерский фотограф Ярослав Скачков. Теперь он приезжает в Псков, чтобы рассказать о своём пути и годах проведённых в монастыре. Мне кажется, рассказ получится увлекательным. Это же почти, как Брэд Питт в фильме «Семь лет в Тибете»!

Курьёзный случай произошёл сегодня в одном из детских садиков Пскова. Двое пятилетних воспитанников – мальчик и девочка – самовольно покинули детский сад и отправились на автобусе в другой конец города в гости к своему другу. Просто счастье, что для беглецов всё закончилось благополучно. Но у меня вопрос к взрослым: куда смотрели воспитатели, и почему в автобусе никто не обратил внимания на малышей без сопровождения взрослых? Ответственность начинается с каждого из нас. Запомните это, пожалуйста. Я помню себя, когда хотел удрать в Америку, вызволять индейцев из резерваций. Правда, тогда я был на два года постарше. Долго мне потом родители припоминали этот случай. Уехать в Америку я планировал на местном поезде.

Совсем необычный бизнесмен есть в Псковской области. На форуме пищевой безопасности, проходящем в Подмосковье, он представил улиточную ферму. Разве, не удивительно? За подробностями - в новость.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!