О ценах на хлеб, невероятной Португалии и абортах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:33, 26 января 2022, ПАИ

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Доброй ночи тем, кто ещё пока не спит! В эфире Псковского агентства информации – вот сейчас вылетит и уйдёт безвозвратно – очередной выпуск «Хорошего дайджеста».

Вытаскиваю только хорошее из ушедшего дня, чтобы никому не думалось, что всё совсем худо.

Я не знаю, как вы, но я от этой новости ржал… Пенсионные накопления предлагают использовать для покупки жилья. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании. Ну во-первых, значит, там есть деньги, за которые нужно бороться. А во-вторых, почему именно на жильё? А если ребёнок болеет? Уже «низя»? И я сейчас абсолютно понял, государство решило всё-таки вернуться к СССР. Только там квартиры давали за выслугу лет бесплатно, а сейчас решили давать более витиевато. За деньги пенсионеров.…Ну, вы же понимаете, были бы деньги – аферы найдутся!

Следующая новость меня изумила и поразила одновременно. Через границу в Пскове не пропустили двух ушастиков и пушистиков – кроликов какой-то офигительной породы! Понятно, что хозяин – болван и не подготовил всех документов, но как подумаю, что у этих плюшевых не состоялся вояж, – одно расстройство! А ведь могли бы посмотреть мир….

Студентка второго курса Великолукской академии физической культуры и спорта Диана Климова одержала победу в велогонках в Португалии. Безумно рад за Диану и даже робко целую, но расскажи, пожалуйста, как ты там оказалась? Вариант «я решила оторваться по полной» не пройдёт. Сама понимаешь…Почему Португалия? Первое интервью – ПАИ, договорились? Гордимся тобой!

Своё мнение об абортах озвучил главврач Псковского перинатального центра Николай Красиков. И я всегда иду меж двух огней. Я медик по образованию и помню слёзы доктора, который удалял матку с большим сроком беременности. Вскрывает мешочек – а там полностью сформированный человечек. А второй случай – когда девчонка хотела сделать аборт, а не дали. И носила, и кляла себя. А потом выкинулась с высокого этажа. Вот и скажите, где та грань между абортом и теми, кто против? Лично мне кажется, что у жещины должно остаться право решать, рожать ей или нет.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области совместно с сотрудниками СУ СК России по Псковской области в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили мечту шестилетнего Ромы. Ромка хочет овладеть волшебной полосатой палочкой с детства. Молодец, парень! Не многие достигают абсолютного просвещения к этим годам! Не буду рушить детскую мечту. Скажу лишь, что полицейские оказались на высоте: и посидеть, и погудеть в машине дали…

Оттепель. У кого-то мокрый снег скользит под ногами, а у кого-то наступает тепло во взаимоотношениях. Но в любом случае старый и гордый Псков будет отражаться в талой воде… Интересный «подтаявший» фоторепортаж Андрея Степанова вы можете увидеть прямо сейчас, перейдя по ссылке.

Совсем смешная новость. Минсельхоз сказал, что причин для повышения цен на хлеб нет. Хлебопёки утверждают обратное. И за прошлый год цены на хлеб выросли на 20 %. А что такое 20 %? Это значит, что каждую пятую булку вы уже не купите, то есть с понедельника по пятницу ходили за свежим хлебом исправно, а в субботу и воскресенье вам сделали фигу!

И наконец, Надежда Назаренко разберёт для вас тот самый случай, когда вчера два ребёнка усвистали из детского садика, а этого никто не заметил. Буду смотреть вместе с вами, ещё не видел видео.