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О вкусных кашах, современных развлечениях и хитром бизнес-плане – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока ещё не спит или дремлет только вполглазика. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Меня зовут Сергей Владимирович. Заглядываем в только что ушедший день, чтобы вытащить оттуда пищу для размышлений.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял третье место в рейтинге политиков, связанных с Псковской областью, по упоминаемости в федеральных СМИ в январе. Почему это так важно? Напомню. В России 85 регионов. И если наш губернатор упоминается гораздо чаще других, то проблемы псковичей будут услышаны в федеральном центре раньше остальных. Псковской области очень повезло, что она может быть услышана.

Жителей Псковской области призывают не выходить на тонкий лёд в связи с тёплой погодой. Ну право слово, куда? На улицах лужи, ручьи бегут. Берегите себя и близких. Замечайте и пресекайте игры детей возле водоёмов. Беду всегда можно предотвратить. А героизм одних чаще всего следствие головотяпства других.

В Великих Луках провели уникальнейшую операцию. В больницу попал мужчина с диагнозом «рак языка». Химиотерапия не помогла. Вдобавок открылось кровотечение. Нужно было проводить радикальную операцию. Привлекли специалистов для консультаций из Москвы. Надо сказать, что подобные операции до этого времени в Великих Луках не проводились. В ходе многочасовой операции пациенту была сохранена жизнь. Не всё так просто. Впереди пациента ожидает ещё ряд операций по формированию нижней челюсти, пластики её дна. Но, главное, пациент остался жив.

В 2022 году короткометражный мультфильм «БоксБалет» российского режиссёра Антона Дьякова вошёл в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Остаётся только переживать за наш мультфильм. Пусть ему сопутствует удача!

Мог ли я когда-нибудь подумать, что школьники будут соревноваться в дронрейсинге. Но время на месте не топчется, и это произошло! 16 февраля среди учащихся детского технопарка «Кванториум Псков» пройдут соревнования по дронрейсингу. Показывать своё умение управлять квадрокоптером на гоночной трассе будут 16 участников. Тройку финалистов ждёт приз авиацентра «Серёдка» – сертификаты на полёты на самолёте.

8 февраля в креативном пространстве «Лофт» состоялось торжественное награждение победителей XI городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» Это был открытый микрофон: победители и участники конкурса могли прочитать стихотворение на выбор и сказать несколько слов, поблагодарив своих учителей, педагогов и наставников. А ещё публике были представлены работы иллюстраторов, которые в этом году впервые украсили сборник произведений «Чернильница-2021».

Администрация Порховского района и Порховский дом культуры проводили конкурс каш «Вернём каши на столы наши». Жительница деревни Левково Антонина Васильевна Виноградова подготовила рецепт «Каша пшённая со шкварками в печке». Вы ели каши из русской печки? Это очень вкусно. Некоторые современные мультиварки имеют программу «Русская печь». По ней каша не варится, а томится при 90 градусах. Поэтому вкус получается необыкновенный. Это я подсказываю выход несчастным горожанам без русской печки в квартире.

И напоследок – тоже о вкусненьком. Американские фермеры штата Айдахо придумали духи с запахом картофеля фри. Их даже можно купить. Стоит флакончик менее двух долларов. Только повезут ли в Россию? Доставка получится дороже самого парфюма. Хотя в этом что-то есть! Надушившись, вы можете в «Макдоналдсе» работать душистой рекламой. Может, и кормить бесплатно будут... Сиди себе и источай ароматы айдаховских жареных ломтиков... Почти готовый бинес-план! Только будьте аккуратны. Те, кто сидят на диете, могут ненароком и укусить...

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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