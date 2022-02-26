Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

11:50, 26 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям региона и опубликовал его на своей странице в Instagram.

Главной темой этой недели он назвал обострение ситуации на Украине и начало специальной военной операции наших вооружённых сил. По словам губернатора, целый блок вопросов связан с беженцами. «Люди попали в беду! Помощь ближнему – в нашей крови, традициях и культуре. В любой ситуации и при любых обстоятельствах нужно оставаться человеком», – заявил Михаил Ведерников. Он также рассказал, куда приносить гуманитарную помощь для беженцев и будет ли им оказана поддержка в трудоустройстве.

Что касается эпидситуации в Псковской области, губернатор сказал, что на этой неделе Псковская область вышла на плато заболеваемости: рост числа новых случаев прекратился. Тем не менее ситуация остаётся крайне сложной.

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что накануне прошло большое совещание по вопросу модернизации социальной инфраструктуры в Псковской области. «Нас всех ожидает беспрецедентная по масштабу работа, но вместе с тем это уникальный шанс решить целый комплекс проблем Псковской области», – прокомментировал губернатор.

В заключение он призвал жителей области сплотиться, сохранять спокойствие, помогать друг другу и делать своё дело.