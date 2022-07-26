И снова о съёмках кино, грибах и трудных пирогах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:38, 26 июля 2022, ПАИ

Привет всем неспящим! На сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест» – убаюкивалка добрыми новостями за минувший день. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Пошли грибы. Куда пошли? В корзины! А потому на лесных дорогах стали замечать очень много автомобилей с питерскими номерами. Мне интересно, что они к нам попёрлись, если у самих уродилось столько морошки, что хоть косой коси? Я понимаю, из морошки грибного супа не сваришь, но зато это самая вкусная северная ягода. И даже просто пересыпанная с сахаром – объедение. Давайте меняться? Мы вам – грибы, а вы нам – морошку! Шучу.

Сегодня стало известно, что 11 сентября, когда пройдут выборы, в Псковском агентстве информации стартует политическое шоу «Ночь выборов – 2022». Шоу продлится несколько часов подряд, и мы по косточкам разберём все технологии, познакомимся с участниками выборов и результатами.

Фольклорный сборник «Сказки и легенды Псковского края», в который вошли различные этнографические материалы из Псковской области, собранные псковскими студентами ещё в 1970 – 1980-х годах, поступит в школы и библиотеки региона. Я всегда думаю о том, что такие сборники уникальны. Представьте, что живёт себе бабушка в деревне. Ей сказки рассказывала её бабушка, а той бабушке – своя бабуля. И вот если не приехали бы студенты собирать этнографический материал, то и сказка бы ушла. Бабуши не стало – и прервалась бы цепочка пересказов.

В связи с тем что стоимость металла за последние годы выросла, а технологии производства бумажных денег усовершенствовались, Центробанк планирует до конца 2022 года возобновить печать десятирублёвой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013 году. Экономия должна быть экономной! Но уж слишком быстро эти купюры выходят из строя: рвутся, затираются и т.д. Можно было бы подумать об усовершенствовании одной из самых ходовых купюр. Разменную мелочь всегда просят.

– Что такое мелочь, а приятно?

– Теща проглотила 50 копеек.



Двигаемся дальше. 23 июля в пятнадцати регионах страны стартовал первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика». В Пскове тоже читали. Четыре часа кряду, на четырёх площадках! По-моему, это просто здорово. Признайтесь, как давно вы читали что-либо по памяти? То-то и оно!

Председателю Псковского областного союза туриндустрии Светлане Барановой на Празднике псковского пирога пришлось попробовать 25 пирогов! Без помощников. Сама. А вы говорите, что «Псковский пирог» – всего лишь лёгкое развлечение! Но организатор прекрасно себя чувствует, и обещала на следующий год устроить праздник ещё интереснее. Главное, чтобы пробовать больше не пришлось. Я волнуюсь.

С 15 августа в Новоржевском районе начнут снимать продолжение фильма «Холоп». Напомню, что этот фильм стал самой кассовой комедией в истории, собрав в прокате более 3 млрд рублей. И что-то мне подсказывает, что опять на массовые сцены позовут псковичей. Ну, не везти же статистов из столицы?

На этом всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!