О страшной бабочке, огромном флаге и неожиданном визите – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:14, 12 августа 2022, ПАИ

Приветствую всех, кто пока ещё не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Меня зовут Сергей Владимирович. Пробежимся по позитивным событиям ушедшего дня. Поехали!

Жительница Пыталово нашла у себя в огороде странную яркую гусеницу. Местная жительница задалась вопросом, что за «зверь» ползал по дороге в Лесхозе. «Он размером с ладонь, не считая пальцы. Не опасен ли для огорода?» – спросила женщина. И ей ответили, что она нашла гусеницу бражника «Мёртвая голова». Это очень редкий вид бражника, занесён в Красную книгу. Мне доводилось один раз встретить «Мёртвую голову». Только уже взрослую особь – имаго. Бражник бился в окно, мне захотелось накрыть его ладонью, чтобы не повредить, и вынести на улицу. Но когда я ладошкой накрыл бабочку – тут же отдёрнул руку! Дело в том, что эти бабочки умеют неожиданно верещать, причем, как насекомые умудряются издавать этот звук – непонятно даже ученым. Скорее всего, это защитный механизм. Ведь моя рука дёрнулась. Бабочка освободилась, а я ещё долго приходил в себя. Было страшно.

21 камеру фотовидеофиксации для выявления нарушений правил дорожного движения установят на дорогах Псковской области. ПАИ стало известно, куда именно установят эти камеры. Посмотрите и не нарушайте правила дорожного движения в их обзоре.

Флешмоб «Символ доблести и народной гордости» пройдет на набережной реки Великой в Пскове 22 августа, в День Государственного флага РФ. Псковичи развернут на набережной самый большой флаг Росии в Пскове.

Около 50 млн рублей выделено на приобретение учебников для школ Псковской области в этом году. На данный момент учебников закуплено на 32 млн рублей, все они уже доставлены в образовательные учреждения. «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало...»

А раз так, то и дожди ещё будут. Сегодня ПАИ узнало, как обстоят дела с ливневой канализацией в городе. И получило довольно обстоятельный ответ от начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого.

В эту субботу, 13 августа, на «Летней сцене» выступит музыкальная группа «КомИльФо». Обещают исполнить российские известные хиты. Приходите, подпевать будем вместе! Кстати, вход абсолютно бесплатный.

И напоследок очень забавная информация. Шпионы бывают разные. Так, сегодня в российском Посольстве в Австралии произошёл казус. На территорию российской дипмиссии пытался пролезть кенгуру, но застрял в заборе. Потешное видео мы прикрепили к новости. «– А зачем нам английский? – Посольство брать будем! Выучить от сих до сих! Приеду, проверю!»

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!