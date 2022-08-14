Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор Псковской области опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал очередное еженедельное видеообращение. 

Первым делом губернатор региона отметил, что по поручению президента РФ будут выделены средства на проектирование Всероссийского детского центра и федерального детского лагеря в Самолве. Помимо молодежного лагеря, планируется обустроить пешие туристические маршруты, открыть небольшую гостиницу и создать всю необходимую инфраструктуру.

Кроме того, Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко помощь региона Бериславскому району Херсонской области. Он заявил, что Псковская область будет помогать с восстановлением инфраструктуры и оказывать всю необходимую помощь гражданам освобожденной территории Украины.

Также губернатор прокомментировал самые острые вопросы посещения трех муниципалитетов Псковской области и отметил, что самым актуальным вопросом остается возможность помощи с ремонтами спортивных площадок.

Двухлетний проект, на который Псковская область получит 63 миллиона рублей, предполагает реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий. Так, в рамках проекта, будут построены очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье.

В первом заплыве на открытой воде на реке Великой в Пскове приняли участие порядка 200 спортсменов со всей России. Соревнования проходили на реке, где были выбраны три дистанции: для начинающих пловцов, опытных и профессионалов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 августа 2022

До конца года переселят жителей Великих Лук в 22 многоквартирных дома
14 августа 2022

Сенатор Елена Бибикова поздравила псковичей с Днем строителя

14 августа 2022

Игорь Иванов отметил заслугу строителей в восстановлении мирной жизни на Донбассе
14 августа 2022

Диетолог рекомендовал употреблять не более трех чайных ложек меда в день
14 августа 2022

Облачность и до +32 прогнозируют в Псковской области 15 августа

14 августа 2022

В Роспотребнадзоре допустили вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России
14 августа 2022

Губернатор Псковской области опубликовал еженедельное обращение к жителям региона
14 августа 2022

На реке Великой порядка 200 спортсменов приняли участие в первом заплыве на открытой воде


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...