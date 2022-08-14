Губернатор Псковской области опубликовал еженедельное обращение к жителям региона

13:00, 14 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал очередное еженедельное видеообращение.

Первым делом губернатор региона отметил, что по поручению президента РФ будут выделены средства на проектирование Всероссийского детского центра и федерального детского лагеря в Самолве. Помимо молодежного лагеря, планируется обустроить пешие туристические маршруты, открыть небольшую гостиницу и создать всю необходимую инфраструктуру.

Кроме того, Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко помощь региона Бериславскому району Херсонской области. Он заявил, что Псковская область будет помогать с восстановлением инфраструктуры и оказывать всю необходимую помощь гражданам освобожденной территории Украины.

Также губернатор прокомментировал самые острые вопросы посещения трех муниципалитетов Псковской области и отметил, что самым актуальным вопросом остается возможность помощи с ремонтами спортивных площадок.

Двухлетний проект, на который Псковская область получит 63 миллиона рублей, предполагает реализацию проекта по комплексному развитию сельских территорий. Так, в рамках проекта, будут построены очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье.

В первом заплыве на открытой воде на реке Великой в Пскове приняли участие порядка 200 спортсменов со всей России. Соревнования проходили на реке, где были выбраны три дистанции: для начинающих пловцов, опытных и профессионалов.