О варке варенья, ценности граффити и замене в шоу – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:21, 17 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, снимаю шляпу и пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные новости. Давайте начнём!

День малинового варенья отмечают 16 августа. И мне довелось это самое малиновое варенье в воскресенье варить. Меня пригласили друзья на дачу. Дали ведёрко и сказали: «Собирай!». А потом мы поставили ягоды на плиту, читали вслух Чехова, смеялись и кормили друг друга пенками. Антон Палыч и варка варенья – изумительный досуг! Кстати, урожайность ягод в России возросла на 14%, поэтому у вас тоже есть возможность перечитать рассказы Чехова и убедиться, что я нисколько не вру! Очень уютно читать смешные рассказы и пробовать пенки.

Метеорный поток Персеиды над часовней на Савкиной Горке сфотографировал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Я говорю, они шальные люди. И одно это достойно уважения. А получилось здорово. Когда падает звезда, говорят, можно загадывать желания. А тут желаний не хватит! Не успеешь загадывать…

Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о выплате пособия к 1 сентября семьям, в которых дети обучаются в школах, средних специальных или высших учебных заведениях. Может быть, я опять что-то не так скажу, но это моё личное мнение. Конечно, хорошо, когда возникают подобные инициативы. Но если подумать, раз они возникают, и работающим родителям не хватает денег собрать детей в школу, то зачем нам подобные предложения? Менять надо депутатов. Мама и папа должны зарабатывать столько, чтобы спокойно покрывать расходы на сборы детей в школу. Или сборы должны стоить гораздо меньше. Разве, я глупости говорю? А остальное – от лукавого!

Пешеходный туристический маршрут по граффити создадут в Пскове. С каких пор местное граффити представляет художественную ценность? Или у нас в Пскове появился свой Бэнкси? Моё мнение: такой маршрут умрёт сам собой из-за невостребованности. А теперь давайте почитаем мнение V.I.P. Что скажут они?

От следующей новости у меня что-то толкнулось в сердце. Ребята, какое хорошее начинание! Футбольная команда «Луки-Энергия» проведёт благотворительный матч в поддержку жестоко избитой восьмилетней великолучанки. Напомню, что в Тверской области нашёлся раздолбай, который жестоко избил девчушку из Великих Лук. Её смерть не наступила только благодаря вовремя оказанной помощи. А вот теперь ещё и любители спорта могут помочь девочке. И это настоящее, понимаете?

А напоследок, расскажу о том, что Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+» сменит... Лариса Гузеева. Плохо представляю себе, как она справится с конкурсом. Чего скрывать, шоу давно держится на харизматичности Нагиева. Давно не глядел программу «Голос» из-за её ангажированности. Достаточно вспомнить дочку Алсу. Теперь, может быть, даже посмотрю. А вдруг у Гузеевой получится?

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!