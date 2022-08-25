О псковских фестивалях и странной музыке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:23, 25 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Какую вы знаете странную музыку, друзья? И слушаете ли вы её? 24 августа отмечают Международный день странной музыки, или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Когда-то я думал, что странная, но совершенно завораживающая музыка – The Pink Floyd. Потом я послушал Эдуарда Артемьева и подумал, что его произведения, пожалуй, будут ещё страннее. Напишите в комментариях, каких «странных» композиторов вы слышали и помните? И заметьте, странный не значит «плохой». Странный – это то, что вряд ли будет слушать большинство людей. Это музыка вне мейнстрима. Только для одиночек-любителей.

Российский фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове на территории Финского парка 17 сентября. Вновь будут музыкальные гости, среди которых рок-группы «7Б», «СерьГа» и другие. Говорят, что больше всего фестивалей проходит в австралийском городе Аделаида. Мне кажется, что Псков давно заткнул за пояс Австралию и выдвинулся на первое место! Вы посчитайте количество фестивалей за весну и лето этого года. Куда там этой Аделаиде?!

Ещё одна хорошая новость. Для муниципальных дворцов и домов культуры утверждена нулевая ставка налога на прибыль. Решение будет действовать с налогового периода 2022 года. Что это значит? Это значит, что всё, что дома культуры заработают, они смогут потратить на собственные нужды: костюмы, покупку оборудования, реквизита, организацию праздников и т.д. Очень правильное решение, я считаю. Когда-то мы об этом говорили с директором одного из Домов Культуры аж в 2000 году!

Сейчас такой жаркий август, что мы не могли не обратиться к специалистам: а как животные реагируют на жару? Может ли животное стать неадекватным? Ответ читайте в новости.

В Псковскую область недавно приехала первая смена детей из Херсонской области Бериславского района. Корреспонденты ПАИ смогли поговорить с детворой и собрать первые впечатления об отдыхе.

Ещё один фестиваль Crescendo откроется в Пскове 27 августа. К участию в нём приглашена певица из Москвы (сопрано) Ирина Поливанова. Она побывала в эфире радиостанции «7Небо» и раскрыла некоторые секреты будущего выступления.

И наконец, на территории Псковской области расширяются посадки под овощной культурой – хрен «Уваровский». Тоже хорошая новость. Это чтобы вы потом не сказали, что в «Хорошем дайджесте» нет ни хрена…

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!