Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О псковских фестивалях и странной музыке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Какую вы знаете странную музыку, друзья? И слушаете ли вы её? 24 августа отмечают Международный день странной музыки, или День необычной музыки, который был придуман американским музыкантом Патриком Грантом в 1998 году. Когда-то я думал, что странная, но совершенно завораживающая музыка – The Pink Floyd. Потом я послушал Эдуарда Артемьева и подумал, что его произведения, пожалуй, будут ещё страннее. Напишите в комментариях, каких «странных» композиторов вы слышали и помните? И заметьте, странный не значит «плохой». Странный – это то, что вряд ли будет слушать большинство людей. Это музыка вне мейнстрима. Только для одиночек-любителей.

Российский фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове на территории Финского парка 17 сентября. Вновь будут музыкальные гости, среди которых рок-группы «7Б», «СерьГа» и другие. Говорят, что больше всего фестивалей проходит в австралийском городе Аделаида. Мне кажется, что Псков давно заткнул за пояс Австралию и выдвинулся на первое место! Вы посчитайте количество фестивалей за весну и лето этого года. Куда там этой Аделаиде?!

Ещё одна хорошая новость. Для муниципальных дворцов и домов культуры утверждена нулевая ставка налога на прибыль. Решение будет действовать с налогового периода 2022 года. Что это значит? Это значит, что всё, что дома культуры заработают, они смогут потратить на собственные нужды: костюмы, покупку оборудования, реквизита, организацию праздников и т.д. Очень правильное решение, я считаю. Когда-то мы об этом говорили с директором одного из Домов Культуры аж в 2000 году!

Сейчас такой жаркий август, что мы не могли не обратиться к специалистам: а как животные реагируют на жару? Может ли животное стать неадекватным? Ответ читайте в новости.

В Псковскую область недавно приехала первая смена детей из Херсонской области Бериславского района. Корреспонденты ПАИ смогли поговорить с детворой и собрать первые впечатления об отдыхе.

Ещё один фестиваль Crescendo откроется в Пскове 27 августа. К участию в нём приглашена певица из Москвы (сопрано) Ирина Поливанова. Она побывала в эфире радиостанции «7Небо» и раскрыла некоторые секреты будущего выступления.

И наконец, на территории Псковской области расширяются посадки под овощной культурой – хрен «Уваровский». Тоже хорошая новость. Это чтобы вы потом не сказали, что в «Хорошем дайджесте» нет ни хрена… 

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 августа 2022

О псковских фестивалях и странной музыке – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
25 августа 2022

Псков снова побил температурный рекорд
24 августа 2022

Губернатор Псковской области предостерёг жителей от выездов в лес
24 августа 2022

В Псковской области расширяют посадки хрена сорта «Уваровский»
24 августа 2022

Подошли к концу экскурсионные поездки для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине
24 августа 2022

Молочная отрасль Псковской области нуждается в новых кадрах – эксперты
24 августа 2022

ВИДЕО Наступление ночи на Староплюсье
24 августа 2022

Почти 30 млн рублей получит Псковская область на закупку контейнеров для мусора

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...