О бабочках, оживших динозаврах и натурпродукте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:39, 30 августа 2022, ПАИ

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест. Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события. Поехали!

«Почта России» начала доставлять на дом безрецептурные лекарственные препараты жителям малых населённых пунктов и удалённых территорий. Новый сервис уже запущен в 1 200 отделениях почты в 77 регионах России. Не люблю ходить на почту за посылками, потому что боюсь помешать людям оплачивать квитанции, покупать лотерейные билеты и приобретать макароны. А теперь вот ещё и лекарства…

Президент России Владимир Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Этой наградой будут поощряться россияне за заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в области госстроительства, экономики, промышленного производства.

27 августа 2022, в канун престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Тихон освятил пещеры, где созревает изготовленный в Псково-Печерском монастыре сыр. Производить сыр в монастыре начали еще в марте. А сейчас первая партия сыра созрела и готова к употреблению.

На три дня в псковском Финском парке развернёт работу ярмарка белорусских товаров. Псковичи смогут приобрести витебские ковры и белорусский лен, современную детскую, взрослую и специализированную одежду витебских марок, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия. Запоминайте со 2 сентября по 4-е.

Россияне стали реже покупать мебель и технику в кредит. Нет, жить богаче не стали. Эксперты связывают просадку выдач товарных ссуд с ужесточением риск-политики банков, высокими ставками и переориентацией спроса населения на товары первой необходимости. Иными словами, я лучше в продуктовый пойду!

17 тысяч зрителей пришли на концерт в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная», который состоялся 28 августа в Финском парке Пскова. Пели Виктория Дайнеко, Виктор Рыбин и группа «Дюна», а в финале на сцену поднялась Светлана Сурганова.

Две выставки «Вторжение динозавров» и «Планета живых бабочек» будут работать в СРП «Простория» в Пскове с 10 сентября по 9 октября. У псковичей есть возможность увидеть «ожившие» экспонаты, побывать в различных интерактивных и VR-зонах, порисовать 3D-ручкой, сделать фото с 3D-картинами, собрать дино-пазлы, попрыгать на дино-батуте. Живые бабочки лично меня привлекают больше!

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!