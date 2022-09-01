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О школах, ЕГЭ, мобильниках и ветеринарах – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто не спит.  Это «Хороший дайджест»  на сайте Псковского агентства информации.  Я, Сергей Владимирович, вновь  пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

День ветеринарного работника традиционно отмечается в России 31 августа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ветеринарной службы, а Псковское агентство информации поинтересовалось у ветврача, как проходят их ветеринарные будни.

Всегда выступаю против каких-либо запретов, но здесь давно пора было навести порядок. В школах с нового учебного года всё-таки запретили телефоны. Алиллуйя! Ну, к чему они там? Сейчас молодые мамочки завоют: «Боже мой, а как связаться с ребёнком?»  В моё время мобильных телефонов не было и родители не носились с ними, как курица с яйцом! Зато они не отвлекали от учёбы. Школа должна быть школой. Зато представьте, что на переменах сейчас оживут сами школьники. Девчонки, может, снова вспомнят игру в «резиночки», а мальчишки – в «слона» или «пробки». И никто не будет сидеть и тупо пялиться в экран.

Сегодня, 1 сентября,  в День знаний Государственный музей-заповедник «Михайловское» традиционно проведёт культурно-просветительную программу для школьников – «День знаний с Пушкиным». В этот раз её участниками станут более двухсот человек: учащиеся средних и старших классов Пушкиногорской средней общеобразовательной школы и санаторной школы-интерната. Для каждого возраста была разработана своя программа. Что именно узнают в первый учебный день школьники, читайте в новости.

Всё-таки, как неповоротлива казённая государственная машина! Болонскую систему образования отменили в России, а её пережиток – ЕГЭ, ну никак не хотят! Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева так и сказала: отмена не планируется, мол, «не надо демонизировать ЕГЭ». Позвольте спросить, Татьяна Викторовна, вы ведь сами, наверняка, учились ещё без всяких ЕГЭ! Но хуже  вы своё образование при этом не считаете, верно? Так причём же тут «демонизация»? Верните  в школы статус преподавателя и наставника!  Кому нужны ваши «угадайки» без души? Хороший учитель прекрасно знал способности каждого ученика задолго до начала экзамена.

И наконец, Великие Луки стали столицей спортивного воздухоплавания. Теперь уже официально. Такой товарный знак прошёл экспертизу. Можно поздравить великолучан!

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!

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