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Общество

Михаил Ведерников опубликовал свежее еженедельное видеообращение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выпустил новое видеообращение

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В свежем видео Михаил Ведерников затронул следующие темы: открытие инженерно-экономического лицея на улице Заслонова в Великих Луках, реализацию программы капитального ремонта школ, модернизацию образовательной инфраструктуры.

Кроме того, в новом видео Михаил Ведерников рассказывает о Днях Витебской области в Пскове, об участии музея-заповедника «Михайловское» в культурной жизни Витебска, о начале фестиваля хоровых искусств в Пскове.

Напоследок Михаил Ведерников дал несколько рекомендаций по правильной методике дистанционного голосования. Единый День голосования – 11 сентября, скоро советы губернатора могут пригодиться.

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