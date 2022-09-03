Михаил Ведерников опубликовал свежее еженедельное видеообращение

22:59, 03 сентября 2022, ПАИ

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В свежем видео Михаил Ведерников затронул следующие темы: открытие инженерно-экономического лицея на улице Заслонова в Великих Луках, реализацию программы капитального ремонта школ, модернизацию образовательной инфраструктуры.

Кроме того, в новом видео Михаил Ведерников рассказывает о Днях Витебской области в Пскове, об участии музея-заповедника «Михайловское» в культурной жизни Витебска, о начале фестиваля хоровых искусств в Пскове.



Напоследок Михаил Ведерников дал несколько рекомендаций по правильной методике дистанционного голосования. Единый День голосования – 11 сентября, скоро советы губернатора могут пригодиться.