О пластиковых окнах, военных оркестрах и отоплении – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

00:38, 08 сентября 2022, ПАИ

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Доброй ночи всем, кто не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Я, Сергей Владимирович, вновь пытаюсь отыскать в ушедшем дне только позитивные смыслы. Поехали!

Окна в многоквартирных домах предложили включить в состав общего имущества, чтобы их можно было менять во время капремонта. Ага, после того, как большинство сами их себе вставили! Очень своевременное решение. Вы лучше бы делали то, что положено делать. А то починят крышу, обновят стены – вот и весь капремонт. А дальше? Подвал, трубы, вентиляция... И тут же следует ответ: «А на дальше ваш дом денег не насобирал». Я напомню вам, что прежде, чем передать многоквартирные дома для приватизации, государство по закону было обязано их отремонтировать. И только потом их можно было бы приватизировать. Но об этом почему-то сейчас предпочитают не вспоминать.

Большую белую цаплю заметили жители Пушкиногорского района в Михайловском парке. Эти красивые длинноногие птицы живут гораздо южнее. А в Псковской области их впервые заметили два года тому назад.

17 и 18 сентября в 12:00 и 16:00 на сцене Псковского театра кукол покажут спектакль «Цирк, да и только». Театр из Санкт-Петербурга, который подготовил этот спектакль, гастролировал в Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Турции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Франции и других странах. Пришла очередь псковичей.

400 билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» разобрали псковичи за первый час работы кассы. А вы знаете, я не удивляюсь. Потому, что видел пару раз фестиваль военных оркестров в Москве «Спасская башня». А «Михайловский бастион» – эдакий филиал этого грандиозного праздника. Я просто уверен, что будет музыкально, интересно и ритмично!

VII Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра» пройдёт в городе Всеволожске Ленинградской области с 8 по 11 сентября. А Псковскую область на нём представят два коллектива из Печорского района. Это детский этнографический ансамбль сето «Tsirgukõsõ» («Птенцы»), созданный при Печорской лингвистической гимназии, а также коллектив «Каарахельбе», действующий при музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Пожелаем землякам удачи!

В Великобритании настолько туго с отоплением, что одно из телевизионных утренних шоу предложило в качестве приза оплатить отопление победителю. Зря улыбаетесь. Этой зимой каждый четвёртый британец постарается не включать отопление из-за его высокой цены.

А что же в Пскове? В городской администрации назвали конкретные даты, когда город подключат к теплу. Они могут сместиться, если сильно похолодает.

— Я тут вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Совершенно обнаженных!

— В такой холод?! Наверное, моржи!

— Ну, одна точно морж, а вторая ничего — симпатичненькая...

Японская компания Panasonic возвращается в Россию. Интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора. При этом имя у бренда будет совсем другое. Какое? А это вы посмотрите сами в новости.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!