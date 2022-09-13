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Общество

О фестивалях, психологическом вебинаре и необычной экскурсии – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока не спит. И снова на сайте Псковского агентства информации «Хороший дайджест. Меня зовут Сергей Владимирович. Попробуем заглянуть в только что ушедший день, чтобы вспомнить его позитивные события.  Это юбилейный 300-ый выпуск.  Включите нам праздничный туш. Я вас с этим поздравляю. Начнём.

В Псковской области прошли выборы. С результатами выборов глав районов вы можете ознакомиться здесь.  Голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. 

Двухдневный фестиваль пройдёт в Пскове в связи с открытием новой территории творческого пространства LOFT. Мероприятие состоится в конце сентября, там выступят 10 музыкальных групп. В том числе «Аффинаж», «Карелия», местные группы, а также коллективы из Костромы и Санкт-Петербурга.  

Внучка Алексея Толстого Татьяна Толстая  проведёт творческую встречу в зале Псковской областной филармонии 22 сентября. Татьяна Толстая –  российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик. Автор романов «Кысь», «Изюм», «Некысь». На телевидении вела программу «Школа злословия». Если у вас есть дома книги Татьяны Никитичны, то самое время получить автограф.

17 сентября в 14:00 в Финском парке Пскова зрителей ждёт насыщенная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию».  На фестивале ожидается выступление групп «7Б» и СерьГа» с Сергеем Галаниным. Любителям отечественного рока ничего объяснять не надо.

Египет может начать принимать к оплате российские рубли. Вот это поворот! Центральный банк Египта планирует внести российский рубль в список валют, официально используемых в стране с конца сентября 2022 года. Наверное, власти Египта поняли, что ещё два – три лета с такой жаркой погодой, как в этом году, и россиян им не видать как собственных ушей. Вот и стараются…

Если в вашей семье есть подросток, то вполне вероятно вы хотите оградить его от пагубной привычки курить. Только как это сделать? Скоро состоится онлайн вебинар «Независимый подросток». К участию приглашаются все неравнодушные родители. Достаточно зарегистрироваться, потом вам придёт приглашение. Вебинар проведёт психолог, которая расскажет о подростковой психологии и даст ориентиры для нахождения общего языка с молодыми людьми.

И напоследок приглашу вас на виртуальную экскурсию. Посетить собор Иоанна Предтечи теперь можно не выходя из дома. Появился сайт, который в 3D воспроизводит внутреннее пространство собора. Я уже успел погулять и всё рассмотреть. Теперь приглашаю вас.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.

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