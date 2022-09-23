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О дне без авто, искусстве экслибриса и жарком «Бейруте» – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

Доброй ночи всем, кто пока ещё не спит. Это «Хороший дайджест» на сайте Псковского агентства информации. Выявляем позитивные моменты только что ушедшего дня. Меня зовут Сергей Владимирович. Поехали!

Минувший день, 22 сентября, был Всемирным днём без автомобиля. Передвигаться надо было «пешедралом» или на велосипеде. Если вы садились вчера за руль, считайте, что праздник прошёл мимо вас. Анекдот в тему. Приходит мужик в автосалон и говорит:
– Хочу такую машину, чтобы просто летала, была суперманёвренной, вместительной, с отличными тормозами...
 – Так это вам маршрутка нужна!

Начался заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022». В этом году Псковскую область представляет учитель английского языка школы № 13 города Пскова Татьяна Филиппова. Только пять преподавателей со всей страны смогут попасть в финал и поехать в Москву. Держим кулаки за нашу землячку и желаем ей победы!

Общество «Знание» построило «Умный маршрут» по 1 230 городам страны. Псков тоже вошёл в список. Брендированный автобус прибудет к нам 28 сентября. Приехавшие эксперты расскажут об основах трудовой этики, алгоритмах управления временем, о способностях принимать критику и справляться с критическими ситуациями. Программа включает лекции и мастер-классы. Думаю, будет интересно, особенно научиться управлять рабочим временем и всё успевать.

В следующем году Минтруд собирается увеличить МРОТ и прожиточный минимум в России. И даже в названии ведомства Минтруд есть что-то «минимальное»… Насколько планируют увеличить и то и другое, читайте в новости.

Дополнительную «Ласточку» собираются запустить между Псковом и Питером. Псковичи жаловались на невозможность покупки билетов. Точнее, те очень быстро заканчивались в кассах. Дополнительный поезд будет курсировать по выходным и праздничным дням, чтобы разгрузить пассажиропоток.

Вы знаете, что такое экслибрисы? У-у-у, друзья, это целое искусство. Экслибрис – это знак, проставляемый в книге, который удостоверял её владельца. И вот тут наши предки не стеснялись с фантазией. Каждый книговладелец придумывал рисунок своего экслибриса и потом заказывал его в печати. Именно поэтому их так интересно рассматривать. Ведь каждый экслибрис был уникальным!  К чему это я? Выставка экслибрисов «Таинство книжного знака» открылась в Псковской областной библиотеке. У вас есть уникальная возможность познакомиться с этим редким искусством поближе. И может быть, вы захотите изготовить свой знак для личной библиотеки?

Сегодня у галереи «Цех» в Пскове было жарко. Те, кто там были, сейчас заулыбались. Да, я говорю о концерте «Бейрут» под открытым небом, который провели артисты драмтеатра. И ведь было здорово! А ещё я заметил, что поклонников «Бейрута» раз от разу становится всё больше. Видео с концерта вы можете посмотреть прямо сейчас.

На этом, пожалуй, всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера.

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