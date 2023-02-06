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ПАИ снова стало самым цитируемым СМИ Псковской области

Стали известны самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшего месяца по версии «Медиалогии».

Самым цитируемым СМИ региона по итогам января по-прежнему остаётся Псковское агентство информации. За минувший месяц агентство цитировали 92 раза. На втором месте со значительным отставанием разместилось информагентство холдинга «Гражданская пресса» (71 цитата), на третьем - портал luki.ru (36 цитат). Также в пятёрку вошли телеканал «Первый Псковский» и ГТРК «Псков».

Что касается индекса цитируемости (ИЦ), то с прошлого месяца лидеры рейтинга не изменились. Первое место с индексом 6,53, как и ранее, заняло Псковское агентство информации, на втором месте - одна из местных лент новостей (ИЦ 3,72).

Замыкает тройку лидеров ГТРК «Псков» с показателем 2,08. В десятку самых цитируемых СМИ региона по итогам месяца вошли все основные издания государственного медиахолдинга «Медиацентр 60»: «КП–Псков», интернет-газета «Аргументы и факты – Псков», «Псковская правда» и телеканал «Первый Псковский». 

Самые цитируемые материалы Псковского агентства информации по итогам января:

• До конца года планируется организовать продажу лекарств в 150 ФАПах Псковской области;
• Псковский русский народный хор получил звание заслуженного;
• Замглавы администрации Пскова Павел Волков покинет свой пост;
• Истребитель Як-9Т поднимут со дна озера в Псковской области;
• Двое детей госпитализированы в результате серьёзной аварии в Палкинском районе;
• Более миллиона рублей направят на отлов собак в Пскове;
• Техники почти на миллиард рублей приобрели псковские аграрии в 2022 году.

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