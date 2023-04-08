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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск еженедельного обращения

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В новом выпуске глава региона рассказал о проведении реставрации в доме Родзянко в Усвятском районе Псковской области. В частности, на него будет выделено 90 миллионов рублей из федерального бюджета.

Также глава региона затронул тему дорог в Псковской области. В обращении губернатор называет причину плохих дорог в регионе, а также сообщает дату начала полноценного ремонта дорожного полотна и сумму, которая будет потрачена на капитальный ремонт дорог в Псковской области в этом году.

Помимо этого, Михаил Ведерников сообщил о новом поезде до Минска, об утверждении выплат медработникам и студентам-медикам, а также о проведении в Пскове фестиваля национальных блюд.

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