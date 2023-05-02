ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам апреля

11:42, 02 мая 2023, ПАИ

Стали известны самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам минувшего месяца по версии «Медиалогии».

По данным сервиса, в апреле портал «Псковское агентство информации» стал самым цитируемым в Псковской области. За месяц ПАИ цитировали 111 раз. У ближайшего конкурента, информационного агентства холдинга «Гражданская пресса», этот показатель равен 55.

На третьем месте рейтинга по итогам второго месяца весны расположился портал luki.ru. Также в топ-5 вошли ГТРК «Псков» и ещё одно издание холдинга «Медиацентр 60» – «АиФ-Псков».

По итогам предыдущей недели ПАИ также лидировало среди региональных СМИ (23 цитаты). При этом второе место поделили между собой сразу три издания: лента новостей «Гражданской прессы», ГТРК «Псков» и портал luki.ru (по 8 цитат).

На третьей строчке рейтинга также разместились сразу три СМИ. Среди них региональный «Московский комсомолец» и два издания медиахолдинга «Медиацентр 60» – «КП-Псков» и телеканал «Первый Псковский» (3 цитаты).

Лидером по индексу цитируемости (ИЦ) по итогам недели стало Псковское агентство информации (ИЦ 1,47). В лидеры ПАИ вывели новости о выигрыше псковских спортсменов на турнире по конному спорту, результаты рассмотрения в суде дела о смертельном ДТП и информация об открытии Ольгинского моста.

Второе место традиционно заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» (ИЦ 1,29), третье – региональный «Московский комсомолец» (0,47). Также в пятёрку лидеров вошли ГТРК «Псков» и портал luki.ru.

Первое место в рейтинге по индексу цитируемости по итогам месяца заняло информационное агентство холдинга «Гражданская пресса» с показателем ИЦ 8,02. На второй позиции рейтинга Псковское агентство информации (ИЦ 7,63), замыкает тройку ГТРК «Псков».

В пятёрку лидеров по показателю «индекс цитируемости» в апреле также вошли ГТРК «Псков» (ИЦ 2,22), портал luki.ru (1,38) и региональное издание «Московского комсомольца».

Псковское агентство информации на минувшей неделе цитировали такие СМИ, как Газета.ру, РИА ФАН, ФедералПресс, АвиаПорт и другие. Самые цитируемые новости информационного агентства по итогам месяца: