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Есть положительная динамика в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения – Михаил Ведерников

Положительная динамика наметилась в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения Псковской области. Об этом в ходе общения с журналистами сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Положительная динамика в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения, конечно, есть. Я напомню, что ещё несколько лет назад дефицит медицинских кадров в Псковской области был самым высоким в стране – 56,5 %. В прошлом году маятник качнулся в другую сторону, и на сегодняшний день дефицит составляет порядка 45-47 %. Это немало, но всё же мы видим, что адресные меры поддержки, которые действуют и на федеральном, и на региональном уровне, дают свой положительный эффект», – подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что вчера, 13 июля, встретился с выпускниками-медалистами. «Было много вопросов по этой тематике [тематике здравоохранения. – ПАИ]», – заверил Михаил Ведерников.

Помимо этого, глава региона отметил, что студентов-медиков в регионе будут поддерживать дополнительной стипендией, как в средних специальных училищах, так и в вузах: от трёх до 10 тысяч рублей. «Отмечу, что также новый учебный лабораторный корпус университета становится популярным. Некоторые хотят из Петербурга перебраться к нам, чтобы учиться в нашем вузе», – заключил Михаил Ведерников.  

Напомним, 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона. Также глава региона Михаил Ведерников и Михаил Мурашко посетили Черёхинский ФАП. 

Отметим, что Институт экспериментальной биологии создадут на базе нового учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский». Со списком лабораторий Института экспериментальной биологии ПсковГУ можно ознакомиться здесь.

Добавим, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета заняло всего семь месяцев. В нём будут преподавать более 80 специалистов

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Есть положительная динамика в части устранения кадрового дефицита в сфере здравоохранения – Михаил Ведерников

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