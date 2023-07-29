Алёна Козлова: Общественные наблюдатели – гарант прозрачности процедуры выборов

17:10, 29 июля 2023, ПАИ

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ-2023 прошло 28 июля на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей избирательной комиссии Псковской области. Член общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель профкома студентов ПсковГУ Алёна Козлова в беседе с корреспондентом ПАИ заявила, что губернаторские выборы в регионе – ответственное событие для штаба общественных наблюдателей.

«Я приняла участие в заседании штаба при помощи ВКС. Хочется отметить, что уже в сентябре в Псковской области пройдёт важное событие – выборы губернатора. Это ответственное событие не только для кандидатов и избирательной комиссии, но и для нашего штаба», – отметила Алёна Козлова.

По её словам, именно наблюдатели являются главным гарантом прозрачности процедуры выборов.

«Помимо подготовки наблюдателей, организации их работы, работы самого штаба по наблюдению в дни голосования, мы активно работали с обращениями граждан относительно процедуры ДЭГ. На мой взгляд, процесс голосования в последние годы стал максимально ориентирован на избирателя: это и несколько дней голосования, и возможность проголосовать удалённо, благодаря ДЭГ затратив минимум времени», – подчеркнула член штаба по наблюдению за выборами.

Она также выразила уверенность в том, что планирует принять участие в голосовании с помощью ДЭГ. «Мне пришлась по душе данная процедура в прошлом году, и я смогу проголосовать, не отвлекаясь от работы в штабе. А гражданам я порекомендую выбрать удобный вариант для них, главное – выполнить свой гражданский долг. А мы сделаем всё, чтобы результаты голосования не вызвали у вас никаких сомнений!» – отметила Алёна Козлова.

Другой член общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Иванов, в свою очередь, напомнил, что в этом году дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на территории всей области.

«Оно не заменяет традиционные условия голосования, но эффективно дополняет весь избирательный процесс, тем более что в век гаджетов это удобно, быстро и вполне безопасно. Я с удовольствием пользуюсь на практике системой ДЭГ и в этом году уже зарегистрировался, в том числе и с членами своей семьи, которые будут принимать участие в голосовании на выборах в сентябре 2023 года», – подчеркнул он.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.